Chia buồn 3 con giáp tuần này (2-8/5), vận xui ập đến bất ngờ, tiểu nhân vét kho, không nhờ cậy được Cát Tinh, tự lực vượt qua

Trên phương diện sự nghiệp, bạn vốn là người có năng lực, giàu kinh nghiệm nên có thể giải quyết công việc khá suôn sẻ, thế nhưng hãy nhớ là phải khiêm tốn, ăn nói có chừng mực kẻo bị những người làm chung chia bè kéo cánh hạ bệ, làm gì cũng thấy khó khăn.

Là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Tý cần phải chú ý trên nhiều phương diện, nếu không dễ vướng phải những rắc rối khôn lường.

Trên phương diện tài lộc, những người đang làm trong nghành tài chính, chứng khoán không gặp được thời nên tiền bạc tụt dốc không phanh, không sốt ruột cũng phải đau đầu.

Đã thế, bản mệnh còn bị hung tinh Tiểu Hao chiếu mệnh khiến nguy cơ hao tài tốn của xảy ra. Vì thế, bạn tuyệt đối không được lơ là với tư trang cá nhân khi đi ra ngoài như túi, ví, xe máy kẻo có kẻ gian chiếm đoạt.

Về tình cảm cũng sóng gió không kém khi bạn không tìm được tiếng nói chung giữa mình và người thân trong nhà. Bạn cũng cảm thấy thật cô đơn vì lúc sung sướng thì ai cũng hỏi nhưng lúc khó khăn thì ai cũng trốn, chẳng nhờ cậy được gì.

Tuổi Tị

Tuần này, người tuổi Tị đối đầu với hung tinh nên tốt nhất không nên đi xa hay di chuyển quá nhiều. Bản mệnh nên an phận ở nhà, sống bình dị qua ngày, làm tốt những nhiệm vụ của mình, còn nếu càng ham chơi thì càng dễ gặp bất trắc.

Với người làm công ăn lương, bạn cần hết sức cẩn thận trong công việc, đi làm không nên tin tưởng hoàn toàn vào đồng nghiệp kẻo người ta lật mặt, bạn sẽ trở tay không kịp.

Đáng buồn hơn, nhiều người còn phải bỏ cuộc trên con đường khởi nghiệp hoặc xin việc vì không đủ khả năng cáng đáng. Tinh thần đi xuống nên bạn không còn muốn thử thách bản thân, kéo theo tiền bạc cũng tuột dốc không phanh.

Người làm ăn kinh doanh thì khoan hãy kí kết hợp đồng hoặc mở rộng quy mô làm ăn, bởi bạn chưa thể lường trước được hết những khó khăn có thể xảy đến. Tốt nhất, hãy dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm và nắm rõ tình hình thực tế đã.

Tuần mới này tình cảm cũng bấp bênh, nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn, xung đột vì các thành viên chưa thực sự hiểu cho nhau. Mọi người không nên cố chấp bảo vệ quan điểm của mình mà hạ thấp hoặc gạt đi ý kiến của người khác.

Tuổi Mùi

Họa từ miệng mà ra là thông điệp mà hung tinh Thiên Cẩu gửi đến cho tuổi Mùi trong tuần mới này. Nhiều khi có những người vô duyên, ăn nói thẳng thừng, cố chấp khiến bạn ngứa mắt nhưng bạn phải “chín bỏ làm mười” kẻo vướng phải thị phi, thậm chí dính dáng đến pháp luật.

Với người làm công ăn lương, công việc vất vả, cạnh tranh nhau từng chút một khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ các kế hoạch của bạn đành phải “giậm chân tại chỗ” một thời gian, bởi bạn không còn thời gian và sức lực để tiếp tục nữa.

Trên phương diện tài lộc, đầu tuần có Thiên Tài chiếu vận nên bạn dễ trúng xổ số hoặc trúng thưởng với khoản tiền nho nhỏ.

Đó có thể là tất cả những gì con giáp xui xẻo tuần này có được, vì thế đừng ham mê những trò đỏ đen kẻo tài chính lại tụt dốc không phanh. CBản mệnh cần tu chí làm ăn thì may mắn mới tới.

Chuyện tình yêu cũng chẳng mấy yên bình, nhưng nguồn cơn rắc rối chủ yếu xuất phát từ chính bạn nên bạn cần phải dành thời gian kiểm điểm bản thân.

Nếu đã tìm được nửa kia của mình, bạn đừng đắm mình theo những thú vui bên ngoài, bỏ bê gia đình, khiến người ấy phải chịu tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.