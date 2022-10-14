Chỉ trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp được Thần Tiên bảo bọc, kiếm tiền không ngớt, may mắn bội phần, bình yên hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 18:47

Chúc mừng 3 con giáp sau đây được vận may hiếm có, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần.

Tuổi Tuất

Những ngày tháng khó khăn trước kia thế nào không biết nhưng khi bước sang 2 tháng cuối năm 2022, cuộc sống của con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều khởi sắc. Nhờ thái độ sống tích cực, bạn sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nên mọi chuyện đều vượt qua dễ dàng.

Trong thời gian tới, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới, công việc không những suôn sẻ thuận lợi mà mọi thứ cũng hanh thông bất ngờ, cuối năm nay những người này sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn. 

Chỉ trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp được Thần Tiên bảo bọc, kiếm tiền không ngớt, may mắn bội phần, bình yên hưởng lộc - Ảnh 1
Những ngày tháng khó khăn trước kia thế nào không biết nhưng khi bước sang 2 tháng cuối năm 2022, cuộc sống của con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Nhờ ánh trăng sáng bừng chiếu rọi cả không gian, con giáp này có sự sáng suốt và thông minh vượt trội. Cuộc sống của tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp và tài vận viên mãn.

Tử vi học có nói, đúng 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Bạn tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Thời gian này, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Chỉ trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp được Thần Tiên bảo bọc, kiếm tiền không ngớt, may mắn bội phần, bình yên hưởng lộc - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những chú chuột thường có khí chất phi thường, mạnh mẽ và không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong cuộc sống, họ được đánh giá là người khéo léo, tài giỏi và có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo. Họ được thượng đế ban tặng sự tinh anh, có khả năng làm thay đổi cuộc sống của bản thân lên tầm cao mới.

Tử vi cho hay, sang 2 tháng cuối năm 2022, cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, bạn sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. Từ giai đoạn này trở đi, các nàng chuột còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, họ sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. 

Chỉ trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp được Thần Tiên bảo bọc, kiếm tiền không ngớt, may mắn bội phần, bình yên hưởng lộc - Ảnh 3
Tử vi cho hay, sang 2 tháng cuối năm 2022, cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài gõ cửa đúng ngày mai (17/9 âm lịch), 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, phủ phê tiền bạc, tha hồ tiêu xài

Thần Tài gõ cửa đúng ngày mai (17/9 âm lịch), 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, phủ phê tiền bạc, tha hồ tiêu xài

Trong số 12 con giáp, 3 con giáp chỉ cần bước sang ngày mai (17/9 âm lịch) thì cuộc sống sẽ đổi vận, bất kể làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2022 tử vi hôm nay tử vi thứ 6 tử vi ngày 14/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 14 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 4 giờ 11 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng