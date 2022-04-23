Chỉ trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 05:00

Trong thời gian cuối tuần này, đây sẽ là 3 con giáp công thành danh toại, nhận được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khá dũng cảm. Họ có đầu óc và tự tin vào năng lực của bản thân. Trong công việc mà họ đã chọn họ thường khá xuất sắc, có thể làm lãnh đạo. Được Thần Tài chiếu mệnh nên trong 2 ngày cuối tuần nên người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn.

Không chỉ vậy, Dậu còn được quý nhân giúp đỡ nên càng chứng tỏ được bản thân nhiều hơn. Con giáp có tài ăn nói và biết cách thuyết phục người khác. Họ luôn là những người dẫn đầu nơi công sở. Vì vậy mà họ cũng dễ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu mệnh nên trong 2 ngày cuối tuần nên người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tý đã được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn còn đến nhiều hơn giúp họ có được những cơ hội tốt. Chẳng hạn như được cấp trên công nhận. Hoặc nếu kinh doanh thì sẽ nhận được những đơn đặt hàng số lượng lớn.

Những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, thích học hỏi nên họ không tiếc công sức ở nơi làm việc. Họ lúc nào cũng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp. Vì vậy nếu họ biết nắm bắt cơ hội thì thành công sẽ đến với Tý một cách nhanh chóng.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tý đã được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn còn đến nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng đầu. Trong công việc Dần luôn nỗ lực khẳng định bản thân để mình không thua kém bất kỳ ai. Đa số những người tuổi Dần đều có sự nghiệp tốt. Trong 2 ngày cuối tuần, công việc của Dần có nhiều thuận lợi.

Những cơ hội tốt sẽ đến, có thể giúp Dần tăng lương, thăng chức. Nhờ có kỹ năng lãnh đạo nên Dần cũng có sự phát triển công việc rất tốt. Thời gian này là cơ hội để Dần thể hiện khả năng của bản thân mình. Nhưng hãy nhớ đừng quá huênh hoang kẻo bị đồng nghiệp ganh ghét.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, công việc của Dần có nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Qua đêm nay, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Tử vi dự đoán, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm