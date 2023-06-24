Chỉ điểm 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, làm gì cũng thuận lợi, sống trong nhung lụa, đào hoa nở rộ, cả nhà vui vẻ hạnh phúc trong đầu tháng 7/2023

Tuổi Dậu có xu hướng cô lập mình với mọi người xung quanh. Con giáp này thích làm mọi việc theo ý mình và không muốn bị bất cứ ai can thiệp, cho dù người khác có muốn giúp đỡ bản mệnh đi chăng nữa. Tuy nhiên, thái độ làm việc hiện tại sẽ khiến cho tuổi Dậu vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của người khác, kể cả các ý kiến trái chiều.

Người độc thân nhận ra rằng tình yêu vẫn luôn ở quanh đây. Con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm nửa kia ở đâu xa bởi vốn dĩ đối phương vẫn luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh. Hãy cho đối phương một cơ hội tiến gần hơn với mình.

Người tuổi Hợi tự ti cho rằng mình là người kém cỏi. Trên thực tế, thất bại là điều khó tránh khỏi với bất cứ ai, điều bạn nên làm lúc này là tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong tương lai chứ không phải là thất vọng về chính mình. Nếu cảm thấy lạc mất phương hướng, bạn nên trao đổi, tâm sự với những người đáng tin cậy. Chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại ngần gì mà không đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Nên khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bạn cần lên kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp, có như vậy thì mới gặp được nhiều điều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thủy - Thổ xung khắc chỉ ra rằng con giáp tuổi Tuất đang mệt mỏi vì phải chịu nhiều áp lực. Để có được thành công thì việc này không có gì đáng ngại, vì thế bạn nên kiên trì cố gắng hơn nữa nhé.



Khía cạnh tài chính lúc này rơi vào tình trạng khó khăn chung, do đó nếu có thể thì nên tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng một thời gian đã nhé. Chỉ cố gắng mua sắm những thứ cơ bản, cần thiết mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm