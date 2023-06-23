Chỉ điểm 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp, cuộc đời suôn sẻ liên tiếp 7 ngày tới bắt đầu từ 26/6

Con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng. Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải.

Hỏa - Thủy xung khắc, trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Cả hai đều vì bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình.

Tuổi Thân luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận bất cứ thử thách nào. Cơ hội về việc làm và thăng tiến đang mở rộng, tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc bản mệnh phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn. Còn có cơ may đón tài lộc dồi dào. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền lại biết cách quản lý, tích lũy nên sau một thời gian tích cóp đã để được một khoản không nhỏ, nhìn chung những ngày sắp tới sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề chi tiêu.

Vận trình tình cảm của con giáp cũng đang khởi sắc, đào hoa nở rộ. Tuổi Thân được nhiều người khác phải yêu mến, để mắt tới nên đây chính là cơ hội để tìm một nửa ưng ý cho mình. Hãy mở lòng mình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần cẩn trọng trước nguy cơ kẻ xấu giăng bẫy hãm hại. Kẻ xấu có thể lợi dụng sự cả tin của bạn để tung tin đồn thất thiệt, khiến bạn dễ dàng tin theo. Con giáp này cũng không nên phô trương, khoe khoang những gì mình đang có. Nếu có ai rủ rê bạn đầu tư hoặc mua sắm hàng hóa thì cần hết sức đề phòng, bởi không có món hời nào từ trên trời rơi xuống đâu.



Thổ khắc Thủy, con giáp này có thể cảm thấy tổn thương vì người ấy không thấu hiểu mình. Có lẽ hai người cần những buổi trò chuyện nghiêm túc với nhau để giải quyết những vấn đề còn đang tồn tại giữa đôi bên.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm