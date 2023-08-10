Chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài khí, tiền nhiều hơn sung rụng trong ngày 10/8: Cuộc đời bất ngờ nở hoa, giàu điên đảo khiến ai cũng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 10/8 có cơ hội trở thành đại gia, thu về cả khối tài sản khổng lồ.

Tuổi Mùi

Trong ngày 10/8, vận thế của người tuổi Mùi khởi sắc bừng bừng, cuộc sống luôn gặp may mắn. Có thể nói rằng đây là một thời điểm may mắn vô cùng thuận lợi của con giáp này.

Từ thời điểm này, lộc quý nhân của con giáp này rất vượng, sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Công việc suôn sẻ nên thu nhập tăng cao. Ngoài ra, bạn bè cũng chính là quý nhân đem lại những cơ hội phát tài, giúp người tuổi Mùi có thêm vô số các khoản thu kếch xù trong thời gian tới.

Chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài khí, tiền nhiều hơn sung rụng trong ngày 10/8: Cuộc đời bất ngờ nở hoa, giàu điên đảo khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sống chân thành, tốt bụng. Họ đối xử rất tốt với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà họ dễ gặp được quý nhân, có cuộc sống hạnh phúc về lâu về dài.

Con giáp tuổi này bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất họ mạnh mẽ nhiều hơn tưởng tượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường không sợ hãi, cũng không chịu lùi bước. Khi đã quyết tâm, họ sẽ kiên trì đến khi hoàn thành mục tiêu.

Trong ngày 10/8, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn phù hộ. Vận may của họ lý tưởng hơn trước rất nhiều. Ở nơi công sở, họ tuân theo nguyên tắc, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, hiệu quả. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiệm vụ, trọng trách mới.

Về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, con giáp tuổi Hợi thu được lợi lộc nhờ nghiên cứu kỹ càng và một chút may mắn. Làm việc chăm chỉ, phát huy hết điểm mạnh, đón đầu cơ hội, con giáp này sẽ có cơ hội tỏa sáng.

Chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài khí, tiền nhiều hơn sung rụng trong ngày 10/8: Cuộc đời bất ngờ nở hoa, giàu điên đảo khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong giai đoạn trước, người tuổi Tuất có thể đã gặp nhiều chông chênh và vất vả. Ngày 10/8 là thời điểm để họ tạm biệt vận hạn trước kia và bắt đầu đón nhận những khởi sắc mới trong con đường tài vận, sự nghiệp.

Các dấu hiệu bắt đầu cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Con giáp này cũng dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà tài lộc liên tục vào túi. Sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh sẽ giúp các kế hoạch và dự định của con giáp này nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Trong giai đoạn tới đây, người tuổi Tuất dễ nhận được nhiều may mắn, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Đây cũng là con giáp thường có thói quen lên kế hoạch chỉnh chu và kỹ lưỡng, do đó, khi thời vận tới, không còn bị vận hạn cản trở, họ có thể nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nhờ vậy, các kết quả họ nhận được đều khá tốt, thậm chí rực rỡ hơn so với dự tính ban đầu.

Khi tận dụng tốt, nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa, việc kinh doanh của người tuổi Tuất sẽ gặp dịp phát tài, phát lộc, ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Chính vì thế, những người đã có sẵn kế hoạch trong tay thì đừng chần chừ để rồi đánh mất cơ hội, đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Đây chính là một trong những thời điểm tốt nhất để người tuổi Tuất có thể làm ăn buôn bán thuận lợi, thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Có điều, con giáp này đừng chủ quan mà ôm đồm quá nhiều việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều.

Chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài khí, tiền nhiều hơn sung rụng trong ngày 10/8: Cuộc đời bất ngờ nở hoa, giàu điên đảo khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 10/8 tu vi ngay 11/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 18 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió