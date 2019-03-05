Chị em cẩn thận 3 chàng giáp giỏi giấu quỹ đen sau lưng vợ nhất!

Tâm linh - Tử vi 05/03/2019 05:30

Đây là những người đàn ông giỏi giấu quỹ đen với vợ nhất. Chị em phụ nữ nhất định đừng chủ quan, nếu không chồng có ngày xài tiền vào chuyện bạn không ngờ!

Đàn ông thì thường ít nói nhưng đừng để bị lừa bởi bề ngoài này của họ. Phụ nữ nên nhớ, trong mỗi người đàn ông đều có sự khôn ngoan và nguy hiểm nhất định. Đôi khi bạn sẽ không ngờ đằng sau người đàn ông chung chăn gối với bạn hằng đêm lại giấu những bí mật, nhất là quỹ đen sau lưng bạn. Theo một nghiên cứu, đến hơn 80% đàn ông giấu tiền riêng để làm những chuyện khuất tất với vợ, thậm chí là để phục vụ cho chuyện ngoại tình.

Tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý giỏi ăn nói, giao tiếp nhất trong 12 con giáp. Họ có sự khôn khéo và nhạy bén trong mọi mối quan hệ. Họ sẵn sàng dùng lời nói để thu phục lòng người, giành lấy lợi ích họ mong muốn. Bởi thế, phụ nữ nhất định phải cẩn thận với lời nói, lời khen của chàng giáp này. Đừng chỉ thấy êm tai mà không nhận ra những bí mật họ giấu sau lưng bạn.

Chị em cẩn thận 3 chàng giáp giỏi giấu quỹ đen sau lưng vợ nhất! - Ảnh 1
Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Tý thường có khoản quỹ đen cho những kế hoạch riêng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Tý thường có khoản quỹ đen cho những kế hoạch riêng. Phụ nữ nhất định phải cẩn thận để kiểm soát tiền bạc và giữ chồng chặt hơn nhé!

Tuổi Sửu

Dù có vẻ bề ngoài thật thà, biết giữ chữ tín và thật thà nhưng đàn ông tuổi Sửu cũng cực kì khôn khéo. Không quá khéo léo như tuổi Tý nhưng tuổi Sửu thấu hiểu, biết điều gì nên hay không nên nói. Trước những gì quan trọng, tuổi Sửu luôn biết giữ gìn lời nói. Cộng với khuôn mặt thật thà, từ tốn, họ luôn để lại cảm tình tốt nhất trong mắt người khác.

Chị em cẩn thận 3 chàng giáp giỏi giấu quỹ đen sau lưng vợ nhất! - Ảnh 2
Phụ nữ có chồng tuổi Sửu nên cẩn thận, vì thật sự bạn dễ bị bề ngoài và lời nói của chàng giáp này thuyết phục - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng tuổi Sửu nên cẩn thận, vì thật sự bạn dễ bị bề ngoài và lời nói của chàng giáp này thuyết phục. Vì thật sự đàn ông tuổi này thường có quỹ đen làm chuyện riêng nhưng không bao giờ vợ biết được.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thích chạy theo xu thế và những lợi ích riêng. Họ có những mối quan hệ tốt và luôn muốn giữ thật tốt. Tuổi Dậu có những cách cư xử khôn khéo với từng mối quan hệ khác nhau. Họ nắm bắt được tâm lý người khác và đáp trả lại điều người đối diện mong muốn. Bởi thế, để có được điều mình muốn, tuổi Dậu sẵn sàng nói dối mà chẳng ai hay biết. Thêm sự vui vẻ ở họ càng khiến người khác thấy tin tưởng.

Chị em cẩn thận 3 chàng giáp giỏi giấu quỹ đen sau lưng vợ nhất! - Ảnh 3
Đàn ông tuổi Dậu có khi sẽ vì khoản riêng cần cho mục đích nào đó mà dối vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, đàn ông tuổi Dậu có khi sẽ vì khoản riêng cần cho mục đích nào đó mà dối vợ con. Phụ nữ nhất định cẩn thận!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Lời tiên tri cho cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới (4.3 - 10.3): Tuổi Mão tiêu hao năng lượng

Lời tiên tri cho cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới (4.3 - 10.3): Tuổi Mão tiêu hao năng lượng

Tuần này là một tuần tiêu hao năng lượng của tuổi Mão. Bạn sẽ phải tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực của mình để giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp có quỹ đen

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi