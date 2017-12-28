Chỉ đích danh 3 nàng giáp không cần đàn ông vẫn sống hạnh phúc, thoải mái

Nếu phụ nữ xưa phải ở nhà trông con, làm việc nhà và sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng thì phụ nữ hiện đại không như thế. Họ có công việc, sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi đam mê từ thuở còn son cho đến khi đã có gia đình vẫn giữ vững lập trường. Đơn cử như 3 nàng giáp sau, họ đủ bản lĩnh để sống thoải mái, tự quyết định đời mình và không bao giờ cam chịu kiếp tầm gửi, ăn bám chồng.

Với Dần, chỉ người đàn ông xứng đáng mới có được tình yêu và thời gian của họ, nếu không họ sẽ chẳng dại phí hoài thanh xuân của mình vô ích. Vậy nên, bạn sẽ không bao giờ thấy Dần bi lụy để van nài tình yêu của đàn ông, càng không có chuyện Dần vì đàn ông mà đánh mất cuộc sống tốt đẹp của chính mình.

Phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, năng dộng và luôn tỉnh táo trong mọi tình huống của cuộc sống. Sự cá tính của họ không chỉ biểu thị ở việc rạch ròi tiền bạc, công tư mà ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu đối phương chân thành yêu thương mình Dần cũng sẽ dùng chính sự chân thành ấy để đáp trả, ngược lại nếu đối phương thay lòng Dần nhất quyết không dung thứ mà đá phăng họ ra khỏi đời mình.

Không bao giờ dựa dẫm người khác, nhất là đàn ông và chồng chính là phương châm sống của nàng giáp tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự khôn ngoan, quyết đoán trong tính cách giúp Thìn dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống, công việc. Chỉ cần Thìn đặt ra mục tiêu, cố gắng hết mình chắc chắn họ sẽ biến mọi ước mơ thành hiện thực trong thời gian sớm nhất. Thìn yêu thích sự tự do, không bao giờ cam chịu chôn chân trong bốn bức tường để làm người vợ ngoan đến khù khờ. Với Thìn, phụ nữ ngoài gia đình, chồng con còn có cả cuộc đời của riêng mình, việc quên sống đời mình là có lỗi với bản thân vô cùng.

Chính vì thế, Thìn luôn lý trí trong tình yêu, không bao giờ yêu thương mù quáng hay hi sinh tất cả cho đàn ông. Họ hiểu rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc phải vờ xem nhẹ sự quan trọng của đàn ông trong đời mình. Phải giàu có, thành công và bản lĩnh để đàn ông vừa yêu vừa nể.

Ngọ sẽ không bao giờ vì chồng con mà đánh mất cuộc sống của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những nàng giáp tuổi Ngọ ham thích khám phá thế giới xung quanh, luôn nỗ lực khám phá bản thân ở lĩnh vực mới, môi trường mới. Sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy Ngọ yếu đuối hay rơi lệ, bởi nàng luôn cố gắng giấu những đớn đau, tủi hờn vào bên trong để mạnh mẽ đối mặt với đời từng ngày.

Bất kể việc gì, dù phức tạp hay giản đơn Ngọ luôn muốn tự mình giải quyết, họ rất ghét việc phải phi thuộc vào người khác, nhất là đàn ông. Nhờ quan điểm này, phụ nữ tuổi Ngọ có thể một tay tạo dựng sự nghiệp, sông vui khỏe an nhàn mà không có bóng dáng đàn ông hỗ trợ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.