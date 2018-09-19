Chỉ cần tu được 3 việc này, không cần cầu khấn thì may mắn, giàu sang cũng tự khắc tìm đến gia chủ

Đừng dại nghĩ rằng chỉ cần ra sức làm việc thiện, bố thí giúp người thì sẽ tích được công đức cho mình. Con người sống ở đời, ăn chay cũng không bằng tu tâm tính, muốn cả đời an yên, hạnh phúc chỉ cần tu được 3 việc này là đủ.

Dẫu có đứng trên bục vinh quang, dẫu cho có được những gì khiến người khác khát khao thì cả đời này, người thiệt thòi, thương tổn lại chính là bạn. Bởi lẽ, cái gì cũng có giá của nó, một khi đã chấp nhận đánh đổi tình nghĩa để lấy vinh hoa bạn phải cam chịu cuộc sống đơn độc, cô quạnh, không người tri kỷ.

Sống trên đời này, đừng quá suy tính, cũng đừng tranh giành hơn thua với đời. Khi bạn dùng mưu kế để tranh quyền đoạt lợi đồng nghĩa với việc những người khác sẽ phải nhận lấy thua thiệt về mình. Từ đây, bạn không chỉ gây thêm thù hằn với người đời mà còn vô tình khiến mình tạo nghiệp.

Sống giản đơn, biết đâu là điểm dừng, là đủ để được thanh thản, an yên mới là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người.

Gieo nhân nào gặt quả ấy, quả báo nhãn tiền là có thật - Ảnh minh họa: Internet

Sống thiện lương

Là người, nhất định phải sống nghĩa tình, biết trước biết sau. Đừng vì thấy người khác lươn lẹo, mưu mô để có được thành công mà nổi lòng tà, cũng đừng vì thấy người khác hơn mình mà muốn thọc gậy bánh xe. Hãy dùng sự chân thành, từ bi và cả sự khoan dung để đối đãi với người, từ đấy bạn mới mong có được những mối quan hệ chân tình.

Trên đời này, muốn có phúc phần con người đừng lợi dụng tình cảm của người khác, cũng đừng dựa vào lòng tin để kiếm chác lừa lọc ai. Gieo nhân nào gặt quả ấy, quả báo nhãn tiền là có thật.

Con người càng không biết cách buông bỏ sẽ càng ôm lấy nhiều thương tổn, dằn vặt vào người - Ảnh minh họa: Internet

Học cách buông bỏ

Đừng quá cố chấp, cũng đừng quá sân si để tâm mình luôn thanh tịnh. Thứ gì là của mình thì mãi mãi là của mình, thứ gì không phải của mình thì đừng ra sức níu kéo. Càng níu giữ bạn sẽ càng đau đớn, khổ cực, càng tự cứa vào tâm mình những nhát dao sâu hoắm.

Con người càng không biết cách buông bỏ sẽ càng ôm lấy nhiều thương tổn, dằn vặt vào người. Họ không hiểu rằng, từng mối nghiệt duyên được đặt xuống sẽ giúp đời ta nhẹ bẫng, thanh tịnh.

Không cần ăn chay niệm Phật, chẳng cần bố thí cho ai. Con người chỉ cần tu được 3 việc này phúc đức tự khắc tìm đến, cả đời giàu sang phú quý, luôn có quý nhân bên mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.