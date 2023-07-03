Chỉ cần đồng hồ điểm 14h07 ngày 4/7 trở đi: 3 con giáp phúc lộc ập tới, sự nghiệp lên tầm cao mới, thăng quan tiến chức vù vù, ôm vàng ôm bạc vào nhà, yêu đương rộn ràng, khiến ai cũng trầm trồ

Người làm lãnh đạo tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bản mệnh lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Người tuổi Dần còn độc thân không muốn dành thời gian cho những người xa lạ. Bạn vẫn rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại của mình. Với người đã có đôi có cặp, bạn không nên thờ ơ với nửa kia của mình. Nếu bạn không để tâm đến mối quan hệ của mình thì rất dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân, đến khi bạn hối hận thì cũng đã muộn rồi.



Thực Thần đem tới tin vui trên phương diện tài lộc. Những mối đầu tư trước đó đem lại cho bạn khoản lời lãi đáng kể. Nhờ số tiền này mà bản mệnh có thể chi tiêu khá thoải mái, không phải lo đến chuyện cháy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, những người càng tỏ ra xởi lởi với bạn lại càng dễ tính kế đẩy bạn vào bẫy hơn. Vì thế, bản mệnh tốt nhất không nên cả tin, hãy luôn giữ vững định hướng của mình.

Người độc thân cũng chớ vội xiêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, bạn cần quan sát hành động thực tế của người đó, chứ không phải những lời nói suông.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm