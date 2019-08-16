Chỉ cần nhớ 4 điều này, bạn sẽ vượt qua mọi tai ương trong tháng cô hồn

Ông bà ta có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, chỉ cần nhớ kỹ những điều kiêng kỵ tháng cô hồn, gia chủ sẽ vượt qua mọi tai ương, vận xui dù muốn cũng chẳng thể lại gần.

Dưới đây là 4 điều kiêng kỵ tháng cô hồn, chỉ cần thuộc lòng gia chủ sẽ may mắn ngập đời, liên tục đón hỷ sự vào nhà. Một trong những điều kiêng kỵ tháng cô hồn gia chủ phải thuộc lòng là không được nhặt tiền rơi ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet 1. Không nhặt tiền rơi ngoài đường Khi thấy tiền rơi ngoài đường, nhất là tiền có mệnh giá thấp gia chủ chớ tham lam mà nhặt làm của riêng. Hãy nhớ rằng, trong tháng 7 âm lịch rất nhiều người thường mang tiền lẻ đến ngã ba, ngã tư đường để cúng cô hồn, xả xui cho chính mình.

Nếu nhặt phải những tờ tiền ấy, bạn sẽ vô tình tự rước tai ương vào người, muốn ngóc đều lên cũng không được. Việc treo quần áo ngoài trời vào ban đêm sẽ khiến số quần áo đấy bị ám âm khí - Ảnh minh họa: Internet 2. Phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm Người xưa quan niệm rằng, khi phơi quần áo, chỉ cần trời tắt nắng gia chủ phải mang vào nhà ngay. Việc treo quần áo ngoài trời vào ban đêm sẽ khiến số quần áo đấy bị ám âm khí, lâu ngày sẽ làm tổn hao sức khỏe, tâm trí bất an.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nếu muốn vận mệnh an yên, gia đình an ổn gia chủ hãy nhớ thật kỹ điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn này. Người xưa quan niệm rằng, phần cơm cắm đũa vào giữa chén là dành để cúng cho người đã khuất - Ảnh minh họa: Internet 3. Cắm đũa vào giữa chén cơm Khi ăn cơm, ngoài việc không được dùng đũa gõ vào chén, không được ngậm đũa thì gia chủ cần lưu ý thêm việc không được cắm đũa vào giữa chén cơm. Người xưa quan niệm rằng, phần cơm cắm đũa vào giữa chén là dành để cúng cho người đã khuất. Việc ăn phần cơm ấy sẽ vô tình khiến gia chủ đắc tội với người đã khuất, phạm tội bất kính mà không hề hay biết. Hãy ngay lập tức quay mũi giày ra hướng cửa, đừng để nó hướng vào nhà - Ảnh minh họa: Internet 4. Để mũi giày hướng vào nhà Khi trở về nhà chúng ta thường dùng chân để cởi bỏ giày, sau đấy cứ thế bước vào mà không hề để ý rằng đôi giày, dép kia hướng mũi về đâu. Thế nhưng, trong tháng 7 âm lịch này gia chủ cần đặc biệt lưu ý chi tiết này. Hãy ngay lập tức quay mũi giày ra hướng cửa, đừng để nó hướng vào nhà kẻo vô tình đưa đường chỉ lối cho những điều không may hay vong hồn vất vưởng biết đường quấy phá gia đình bạn. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 đại kỵ trong tháng cô hồn, gia chủ buộc phải thuộc lòng để tránh rước tai ương vào người Nếu không thuộc lòng 4 điều kiêng kỵ tháng cô hồn này, gia chủ đừng trách vì sao vận xui mãi đeo bám gia đình mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-nho-4-dieu-nay-ban-se-vuot-qua-moi-tai-uong-trong-thang-co-hon-334670.html