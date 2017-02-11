Chỉ cần nhìn ngón tay út, biết ngay số phận sung sướng hay cực khổ về sau!

Trong tình cảm , bạn là người có xu hướng thích sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Dù bạn không thể hiện rõ cảm xúc của mình nhưng bạn là người một khi yêu ai sẽ rất thật lòng và sâu đậm. Bạn có phần trưởng thành hơn người cùng tuổi nhưng hơi cố chấp nên hay gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Khi thật sự chín chắn, bạn mới tìm được một nửa ưng ý của mình. Bạn còn là người thích sự tự do, bay nhảy, điều này lại càng thể hiện rõ sau khi bạn lập gia đình

Chủ nhân là người sống có phần hướng nội. Bạn mong muốn sự ổn định trong cuộc sống, chỉ cần hạnh phúc và được yêu thương . Bạn có niềm đam mê trong sự nghiệp nhưng lại không mềm mỏng trong ăn nói. Đây là trở ngại khiến bạn khó mà có bước tiến trong sự nghiệp. Nhưng bạn luôn có thể cố gắng để sửa đổi tính cách này. Hãy thử nói ra những gì bạn đang nghĩ để người đối phương có thể hiểu bạn hơn.

Ngón út dài hơn hai đốt ngón áp út

Đây là những người có tài ăn nói, năng động, hướng ngoại. Bạn thân thiện, nhiệt huyết, và luôn thể hiện rõ cảm xúc của bản thân, rất kiên định. Bạn thích giúp đỡ người khác nhưng đôi khit? việc này lại khiến người khác hiểu sai đi.

Nếu bạn là phụ nữ thì sẽ không phải âu lo chuyện tiền bạc, luôn rất quyến rũ với đàn ông. Bạn khá bảo thủ và không dễ thay đổi ý kiến của bạn. Chính điều này làm bạn không biết lắng nghe ý kiến từ mọi người. Tính cách này nên thay đổi để bạn phát triển hơn.

Trong chuyện tình cảm, bạn luôn biết cách yêu chiều đối phương. Sẽ có nhiều điều ngọt ngào, lãng mạn trong tình yêu của bạn. Dù vậy, nếu bị lừa dối, bạn sẽ trở nên rất đáng sợ. Một khi đã kết thúc, bạn cũng rất dứt khoát, nhiều khi là tuyệt tình. Trong hôn nhân, bạn thiếu lòng tin vào bạn đời, vì vậy dễ gây mâu thuẫn.

Ngón út ngắn hơn 2 đốt ngón áp út

Đây là những người sống rất chan hòa, hòa đồng với mọi người nhưng lại ít bộc lộ tình cảm. Bạn ít tham gia hoạt động cộng đồng, hướng nội và khó kết bạn. Bạn hay kì vọng quá nhiều vào người bạn tin tưởng nhưng lại không mấy khi có thể khiến họ hài lòng. Bạn được mọi người yêu quý bởi biết chăm sóc, quan tâm chu đáo đến người khác

Bạn thành thật, ít khi nghĩ suy âm mưu lọc lừa. Dù vậy, bạn khá cố chấp, nhiều khi khăng khăng ý kiến của bản thân mà không màng đúng sai. Nếu có thể sửa đổi được điều này, bạn sẽ tránh được những xung đột không nên có

Trong tình cảm, bạn khá mãnh liệt và sâu đậm. Bạn yêu hết mình, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Bạn sẽ có một tuổi già yên bình cùng một nửa của mình

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