Chỉ cần kết hôn với 4 tuổi này, vợ chồng hòa thuận, tâm đầu ý hợp càng ngày càng giàu, tiền chật két sắt, con cháu hiếu thảo, một đời hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 13:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết chỉ cần kết hôn với 4 tuổi nào sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhé!

Chỉ cần kết hôn với 4 tuổi này, vợ chồng hòa thuận, tâm đầu ý hợp càng ngày càng giàu, tiền chật két sắt, con cháu hiếu thảo, một đời hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa vốn dĩ rất thông minh. Sau khi thành vợ thành chồng thì tình cảm giữa hai vợ chồng sang một trang mới.

Con giáp tuổi Ngọ rất chu đáo nhưng sau khi kết hôn họ sống lý trí mà không cư xử thiên về tình cảm nữa. Tuy nhiên, không vì thế mà họ xem nhẹ bạn đời. Con giáp này luôn duy trì trách nhiệm, cư xử tôn trọng với bạn đời.

Bên cạnh đó, trong sự nghiệp, con giáp tuổi Ngọ càng ngày càng thành đạt. Dù bận rộn họ vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm, dù là chuyện công việc, gia đình hay tình cảm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không phải hung dữ, thiếu suy nghĩ như lời đồn, mà thật ra tính họ thẳng thắn, luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong mọi việc, nhất là chuyện tình cảm. Khi kết hôn với người tuổi Dần sẽ rất yên tâm, chẳng lo kẻ thứ ba chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bởi sáng họ đi làm, chiều về với gia đình, một lòng nghĩ đến người bạn đời và con cái, để có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Tuổi Tỵ

Bằng sự lém lỉnh, người tuổi Tỵ có được nhiều mối quan hệ xã hội, giúp ích cho công việc cũng như trong cuộc sống. Cũng với tính cách đó mà người tuổi Tỵ dễ làm đốn tim người mà họ để mắt tới và nhanh chóng có được cái kết đẹp. Sau đó, hai vợ chồng cùng phát triển kinh doanh, thêm phần may mắn vốn có của người tuổi Tỵ đã giúp tiền đẻ ra tiền, con cái sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tuy nhiên, chúng không hề ỷ lại, bởi cách dạy con của người tuổi Tỵ rất hay. Họ luôn biết cách động viên để con của mình cố gắng, đạt được thành tựu và hơn hết là biết yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn luôn quan tâm hơn đến người yêu của mình. Họ không chỉ yêu thương "đầu môi chót lưỡi" mà còn thể hiện bằng nhiều hành động, giúp bạn cảm thấy an toàn, ấm áp.

Tuổi Thìn luôn sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học đồng thời lên kế hoạch cho việc làm giàu. đảm bảo cho người yêu một cuộc sống tốt đẹp, con cái được hưởng nền giáo dục tốt.

Sau khi có con, người tuổi Thìn cũng sẽ có trách nhiệm hơn, quản lý tốt cuộc sống để có thời gian dành cho con cái, gia đình. Vì vậy, hôn nhân của con giáp tuổi Thìn ngày càng sáng sủa, tràn đầy hy vọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp tình yêu con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10