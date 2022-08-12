Chỉ cần bước sang tháng 9/2022, top 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, giải trừ vận đen, tài vận hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 14:27

Những con giáp đến tháng 9 sẽ qua vận xui, tài lộc kéo đến, sự nghiệp có bước tiến mới. Quan trọng nhất là gặp được quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sẽ có tâm trạng tuyệt vời khi bước vào đầu tháng 9. Những sự kiện vui vẻ và những điều tốt đẹp sẽ đến bất ngờ, tài vận thăng tiến nhảy vọt, sự nghiệp khởi sắc.

Chỉ cần bước sang tháng 9/2022, top 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, giải trừ vận đen, tài vận hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong một thời gian ngắn là con giáp tuổi Tuất có thể phất nhanh, tài lộc sung túc. Xin chúc mừng những người tuổi Tuất. Nếu bạn là con giáp tuổi Tuất thì hãy sống tích cực, trung thực, lạc quan, bớt oán hận, không nản lòng khi gặp khó khăn. Sự lạc quan, nhiệt tình với cuộc sống của bạn sẽ truyền được năng lượng tích cực, mang phúc khí đến cho gia đình và bạn bè và lôi kéo các quý nhân đến giúp đỡ bạn. Tháng 9 phát tài, cuối năm suôn sẻ, mọi sự an khang, thịnh vượng.

Tuổi Tý

Vận khí của người tuổi Tý trong tháng 9 khá tốt. Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 9.

 

Chỉ cần bước sang tháng 9/2022, top 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, giải trừ vận đen, tài vận hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Chỉ cần bước sang tháng 9/2022, top 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, giải trừ vận đen, tài vận hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến đầu tháng 9, người tuổi Thân được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Thân đón vận đào hoa vào nhà, gặp gỡ các quý nhân. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Thân sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Thân hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng. 

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xứng danh "đệ nhất may mắn", tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu vào đúng 16h30 ngày 12/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng