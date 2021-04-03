Chỉ cần ‘biết người biết ta’, 3 con giáp đầy khí chất này sẽ ‘trăm trận trăm thắng’, sự nghiệp cứ thế lên hương

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 09:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này có hậu vận sáng sủa, đường công danh sự nghiệp sớm muộn cũng sẽ khởi sắc. Tuy nhiên, bản mệnh cần “biết người biết ta” thì mới “trăm trận trăm thắng”.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Mão sống tình cảm, nhiều khi trao hết sự tin tưởng cho người khác mà không giữ lại gì. Bởi vậy, rất nhiều lần Mão để vụt mất nhiều cơ hội trời cho. Thời tới không nắm bắt, bạn sẽ khó tìm lại được những may mắn đã qua ấy.

Chính vì lẽ đó mà Mão thường không đủ cương trực, mạnh mẽ để giành lấy những thứ thuộc về mình. Đối với bản mệnh, việc hăng say lại được coi như hiếu thắng. Mão tuyệt đối đừng đánh đồng như vậy nhé! Trước giờ vốn đã hiểu người rồi, bây giờ chỉ cần hiểu chính mình nữa thôi là tài chính của bạn sẽ cực vượng phát, tiền bạc tiêu pha thoải mái, thậm chí là có của ăn của để cho con cháu về sau.

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 Người tuổi Mão sống tình cảm, nhiều khi trao hết sự tin tưởng cho người khác mà không giữ lại gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vận số cực tốt, chẳng những có vượng tài lộc mà còn đỏ về mặt may mắn những vấn đề nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Con giáp này chính là minh chứng cho việc “hay không bằng hên”. Bạn cũng là con giáp phát tài phát lộc, mang may mắn cho nhiều người xung quanh.

Cụ thể khi làm việc gì, Tuất cũng đều suy xét kĩ lưỡng xem mình có thực sự phù hợp hay không, cũng như đối tượng mình làm chung sẽ như thế nào. Bởi khâu chuẩn bị quá kĩ càng và kì công đến thế, nên Tuất hay nắm được nhiều mấu chốt của sự việc, làm chủ tình hình. Theo đó, bản mệnh luôn nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra, tài lộc sinh sôi nảy nở không ngừng, vốn chỉ bỏ 1 mà lời sinh thành trăm thành ngàn.

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 Người tuổi Tuất vận số cực tốt, chẳng những có vượng tài lộc mà còn đỏ về mặt may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Đặc biệt nếu chăm chỉ, cố gắng hết mình, quý nhân sẽ phù trợ cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Hợi tài đức vẹn toàn nhưng lại vô cùng khiêm tốn, làm việc gì cũng không phô trương ra bên ngoài. Chỉ khi nào bạn quá tinh tế hoặc chơi thân cùng Hợi, bạn mới có thể nhận ra những đặc điểm sâu bên trong của con giáp này. Chính sự kiệm lời ấy đã khiến người tuổi Hợi có cơ hội quan sát và chiêm nghiệm nhiều hơn về người khác. Đây chính là mấu chốt giúp bản mệnh xác định tình hình thực tế, đồng thời đưa ra những quyết định không thể sáng suốt hơn để hốt bạc tràn túi, chủ động kéo Chính Tài về bên mình, hoan hỷ hạnh phúc cả năm.

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 Tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp: Sửu phát cáu với sự nghiệp, Tuất hưởng ‘miếng mồi ngon’ không tưởng, Tý gặp chuyện tình duyên ‘hỡi ôi’

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp: Sửu phát cáu với sự nghiệp, Tuất hưởng ‘miếng mồi ngon’ không tưởng, Tý gặp chuyện tình duyên ‘hỡi ôi’

Theo tử vi 12 con giáp, vào thứ Tư này, Tý sẽ gặp phải những mối lương duyên “hỡi ôi” khiến bản mệnh chán chường. Trong khi đó, Sửu lại phát cáu với mớ căng thẳng trong công việc. Còn con giáp Tuất thì lại hoan hỷ ngập tràn khi vớ được “miếng mồi ngon” không tưởng, chắc hưởng mãi cũng không hết!

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