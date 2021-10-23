Chỉ 10% dân số thế giới có đường chỉ tay này, là báo hiệu của điềm may mắn và giàu có

Người Nhật tin rằng những người có chỉ tay masukake sẽ sớm gặp may mắn, sự giàu có và thành công. Tuy nhiên, những người có đường chỉ tay này cũng khá ngang bướng.

Bạn có biết, thuật xem tướng thông qua các đường chỉ tay không chỉ có ở Việt Nam, hay các nước phương Đông mà nó còn tồn tại qua rất nhiều nền văn minh trong lịch sử của phương Tây. Ngày nay, rất nhiều người vẫn tin đường nét chỉ tay của mỗi cá nhân sẽ thể hiện số mệnh của mỗi người. Ở Nhật Bản, nhiều người vẫn rất thích xem chỉ tay. Đặc biệt với những người có đường chỉ tay masukake. Vậy đường chỉ tay masukake là gì?

Đường chỉ tay masukake - Ảnh: Internet Trong chúng ta, hầu hết sẽ có 2 đường chỉ tay riêng biệt là "trí đạo" và "tâm đạo" (dân gian gọi là đường học vấn và tình duyên) được phân tách rất rõ ràng. Nhưng ở một số người, cụ thể là khoảng 10% dân số, 2 đường này hợp lại tạo thành một đường thẳng cắt ngang lòng bàn tay. Người Nhật gọi đường chỉ tay như vậy là "masukake". Người Nhật tin rằng masukake là dấu hiệu của sự thống trị. Theo quan niệm của người Nhật, những người có đường chỉ tay masukake là những người có cuộc đời may mắn, sở hữu khả năng lãnh đạo. Họ cũng có nhiều tài năng và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Trên thực tế, có rất nhiều người sở hữu đường chỉ tay masukake và có cuộc sống giàu có ngay từ khi còn trẻ hoặc cực kỳ thành công trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Dù vậy, người có chỉ tay Masukake cũng là người khá cứng đầu, không thích lắng nghe. Họ cũng trở nên vụng về nếu dính vào lưới tình. Shoma Uno vận động viên trượt băng người Nhật cũng rất thành công trong sự nghiệp - Ảnh: Internet Trong một số tài liệu của Nhật Bản chỉ ra rằng có nhiều người nổi tiếng sở hữu đường chỉ tay masuke. Một trong số đó có cả những nhân vật lớn trong lịch sử đất nước này như Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi, và Oda Nobunaga. Shoma Uno - vận động viên trượt băng đạt huy chương bạc tại Olympics mùa đông năm 2018 cũng có masukake. Cựu thủ tướng Kishi Fukuda, Eisaku Sato, mangaka nổi tiếng Osamu Tezuka... cũng vậy. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton với đường chỉ tay masukake - Ảnh: Internet Không chỉ ở Nhật, tại một số quốc gia khác, người ta còn tìm thấy người có đường chỉ tay masukake trên tay của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và diễn viên Robert De Niro. Tuy nhiên, ở góc nhìn của các nhà khoa học, đường chỉ tay này còn được gọi là "nếp gấp ngang lòng bàn tay". Đường chỉ tay này được nhắc đến với nghĩa khá tiêu cực sau khi họ chứng minh rằng phần lớn những người mắc bệnh Down sẽ có đường chỉ tay masukake. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người nào có chỉ tay masukake cũng mắc bệnh Down. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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