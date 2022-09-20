Chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp nào vướng hạn tam tai năm 2023?

Chia buồn với người tuổi Mão vì bạn là con giáp xui xẻo năm 2023, nhiều phương diện cuộc sống đều gặp phải trở ngại, nếu không cố gắng thì khó lòng vượt qua. Công việc của con giáp này có dấu hiệu chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp bởi cho dù bạn đã rất chăm chỉ nhưng cạnh tranh, đấu đá lại càng lúc càng gay gắt.

Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp nhiều bế tắc trong cách nghĩ, hành sự chỉ chú tâm vào cảm nhận của bản thân mà thiếu sự quan sát tổng quan nên đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hung vận còn khiến tiền bạc liên tục thất thoát, do đó đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác chớ nên qua loa, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc mà cuối cùng thì bạn sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm, người độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Tình cảnh dang dở vừa tốn công sức lại vừa dày vò tâm lý khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường. Với các cặp đôi, do tâm lý nhiều gút mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Quan hệ đôi bên ngày càng xa cách sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thuỷ, tuổi Thân trong năm nay là tuổi gặp nhiều khó khăn và vất vả. Tuổi Thân là tuổi gặp nhiều vất vả nhất trong năm 2023Về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của.

Tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang. Gia đạo liên tục gặp chuyện trục trặc và tình cảm thiếu sự gắn kết bền chặt, nhiều chuyện phiền muộn chủ yếu cũng vì áp lực công việc và tài chính mà nên.

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, khó tránh được các chứng bệnh thần kinh cũng như hệ tiêu hoá như đau đầu, đau dạ dày, giảm thị lực...

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao không được tốt là 1 trong những lý do khiến người tuổi Dậu gặp phải nhiều bất lợi trong năm 2023. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực.

Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh khiến công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc.

Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Tình cảm của con giáp xui xẻo năm 2023 này cũng có nhiều bất trắc khi bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất.

Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được.

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