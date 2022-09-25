Chào tuần mới (từ 26/9-2/10): 3 con giáp đón vận khí mới, tài lộc hưng vượng bừng bừng, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 11:45

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa tài lộc.

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp may mắn và thịnh vượng, không thể không nói tới người tuổi Hợi. Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Trong tuần mới (từ 26/9-2/10), tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Chào tuần mới (từ 26/9-2/10): 3 con giáp đón vận khí mới, tài lộc hưng vượng bừng bừng, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Trong tuần mới (từ 26/9-2/10), tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (từ 26/9-2/10), vận trình của người tuổi Sửu dự đoán không được mấy suôn sẻ. Mặc dù bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, trong thời gian này, vận mệnh của tuổi Sửu có bước thay đổi lớn nhờ được quý nhân phù trợ.

Với tính tình chân thật và vô cùng siêng năng, phụ nữ tuổi Sửu thường gây ấn tượng đặc biệt với người khác. Đặc biệt, so với những con giáp khác, họ rất tận tâm và nhiệt tình, siêng năng. Đôi khi chính vì điều đó khiến người khác phải tự nhìn nhận lại bản thân và cảm thấy hổ thẹn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách khiêm tốn, giản dị. Khi thực hiện mọi việc, họ sẽ lên kế hoạch rõ ràng chứ không hành động theo may rủi. Họ có bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác.

Trong tuần mới (từ 26/9-2/10) dự đoán, vận trình của người tuổi Tý sẽ tương đối ổn định. Cuộc sống nhanh chóng quay lại đúng quỹ đạo may mắn. Đặc biệt, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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