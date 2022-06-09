Chào ngày mới 9/6: 3 con giáp hoan hỉ lộc vàng, ngập tràn hạnh phúc, trăm bề suôn sẻ

Dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối hanh thông. Sửu có thể giải quyết các vấn đề một cách triệt để nhờ có Chính Ấn trợ mệnh. Đồng thời, nếu bản mệnh biết cách nắm bắt mọi cơ hội có thể đạt nhiều bước tiến rực rỡ trong công việc.

Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp. Người tuổi này và nửa kia đang có những phút giây hẹn hò lãng mạn sau những sóng gió trước đây.

Nhờ Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Sửu có thể định hướng được tương lai của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức để phục vụ tốt cho công việc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc trong ngày khởi sắc nhờ có Thực Thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. Tuy nhiên tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng thì nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình.

Vận trình tình cảm khởi sắc, giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương sau nhiều nỗ lực.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 9/6 của tuổi Thân, con đường sự nghiệp diễn ra tốt đẹp. Thân luôn giữ trạng thái cảm xúc cân bằng và tập trung cao độ khi làm việc, do đó hiếm khi nào bản mệnh mắc sai lầm và rắc rối trong công việc. Hãy nỗ lực hơn nữa để chinh phục con đường đỉnh cao của sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Tam Hội mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Thân cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình.

Khó khăn, thách thức cũng chính là cơ hội để tuổi Thân thể hiện chính mình. Người ta vẫn nói gian nan thử sức, nghĩa là càng rèn luyện trong gian khó thì bạn càng có cơ hội thêm cứng cáp, có kinh nghiệm để ứng phó với những vấn đề bất ngờ nảy sinh.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, minh họa