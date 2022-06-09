Chào ngày mới 9/6: 3 con giáp hoan hỉ lộc vàng, ngập tràn hạnh phúc, trăm bề suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 00:44

Điểm danh 3 con giáp nhận lộc vàng, hạnh phúc ngút trời trong ngày 9/6.

Tuổi Sửu

Dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối hanh thông. Sửu có thể giải quyết các vấn đề một cách triệt để nhờ có Chính Ấn trợ mệnh. Đồng thời, nếu bản mệnh biết cách nắm bắt mọi cơ hội có thể đạt nhiều bước tiến rực rỡ trong công việc. 

Chào ngày mới 9/6: 3 con giáp hoan hỉ lộc vàng, ngập tràn hạnh phúc, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp. Người tuổi này và nửa kia đang có những phút giây hẹn hò lãng mạn sau những sóng gió trước đây.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Sửu có thể định hướng được tương lai của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức để phục vụ tốt cho công việc sau này. 

Chào ngày mới 9/6: 3 con giáp hoan hỉ lộc vàng, ngập tràn hạnh phúc, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc trong ngày khởi sắc nhờ có Thực Thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. Tuy nhiên tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng thì nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình.

Vận trình tình cảm khởi sắc, giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương sau nhiều nỗ lực.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 9/6 của tuổi Thân, con đường sự nghiệp diễn ra tốt đẹp. Thân luôn giữ trạng thái cảm xúc cân bằng và tập trung cao độ khi làm việc, do đó hiếm khi nào bản mệnh mắc sai lầm và rắc rối trong công việc. Hãy nỗ lực hơn nữa để chinh phục con đường đỉnh cao của sự nghiệp. 

Chào ngày mới 9/6: 3 con giáp hoan hỉ lộc vàng, ngập tràn hạnh phúc, trăm bề suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Tam Hội mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Thân cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình.

Khó khăn, thách thức cũng chính là cơ hội để tuổi Thân thể hiện chính mình. Người ta vẫn nói gian nan thử sức, nghĩa là càng rèn luyện trong gian khó thì bạn càng có cơ hội thêm cứng cáp, có kinh nghiệm để ứng phó với những vấn đề bất ngờ nảy sinh.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, minh họa

Tử vi tuần mới (6-12/6/2022): 2 con giáp may mắn tột cùng, 1 con giáp xui xẻo tận mạng

Tử vi tuần mới (6-12/6/2022): 2 con giáp may mắn tột cùng, 1 con giáp xui xẻo tận mạng

Dù bạn thuộc con giáp may mắn hay xui xẻo, thì điều bạn cần phải làm là hãy cố gắng và nổ lực hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi hằng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10