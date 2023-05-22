CHẤN ĐỘNG: Qua 00h đêm nay (23/05/2023): TOP 3 con giáp có vận kim tiền, thoát kiếp nghèo, không thành tỷ phú cũng là triệu phú

Tử vi tuần này cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ tương đối ổn định từ ngày thứ Hai đến thứ Năm và hai ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ Nhật cuối tuần. Trong khi đó, vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu bất ổn do gặp rắc rối từ công việc chính trong ngày thứ Sáu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có tiến triển đáng kể vào thời điểm này. Con giáp này chỉ duy trì được những khoản tiền lương, tiền thưởng cơ bản chứ không có khả năng nhận được lời lãi hoặc tiền thưởng nóng. Đồng thời, bạn đừng vì thế mà thành ra làm biếng trong công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ cần sự đổi mới trên con đường phát triển sự nghiệp. Bản mệnh là một người khao khát có những trải nghiệm đáng nhớ, do đó hãy tự mình khám phá thay vì chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện. Đồng thời, người tuổi này đừng dựa vào bất cứ ai mà hãy tự dựa vào chính mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có lúc tươi sáng, có lúc ảm đạm. Có lẽ, người độc thân chưa thực sự muốn mở lòng đón nhận người khác nên tình yêu đến rồi lại đi. Điều này khiến cho bạn khó có thể kết đôi với một người nào đó. Người có đôi có cặp sẽ đang có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy tuổi Thân nhờ có Lục Hợp Thái Tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển. Có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan.

Người tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư dả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở. Nếu là một người còn đang lẻ bóng, có thể bạn sẽ vô tình gặp được đối phương vừa ý. Chưa biết liệu cả hai bạn có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn.

Công việc: Người tuổi Thân hôm nay làm việc rất thiếu chuyên môn nên trong công việc vị trí cao khó nắm giữ.

Tình duyên: Kim sinh Thủy cho thấy thời điểm này người ấy đang dành cho bạn tình cảm chân thành, hãy chú ý hơn nhé.

Sức khỏe: Bạn lo lắng nhiều dẫn đến căng thẳng ngủ không sâu giấc.

Tài chính: Người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm