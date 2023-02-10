Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên Thìn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Vào 17h chiều nay 10/2, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang.

Tuổi Mão

Trong tính cách những người tuổi Mão rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Vào 17h chiều nay 10/2, con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh vào 17h chiều nay 10/2. Ngọ chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi nên gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, Ngọ nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được cấp trên quý trọng.

Với người làm ăn kinh doanh, Ngọ giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước.

Những khách hàng cũ cũng mang đến cho Ngọ nguồn thu nhập ổn định. Ngọ có thể mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.