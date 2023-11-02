"Cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh" Tử vi 19 ­ngày tới chỉ rõ, 3 con giáp may mắn hơn người, một bước đổi đời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 04:20

Chẳng những thoát khỏi kiếp nghèo mà những con giáp này còn rũ sạch vận đen, khổ mấy cũng giàu sang sung túc.

Tuổi Tuất

Dù không sinh ra trong đủ đầy, phải nếm trải vô số khổ cực nhưng Tuất chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Họ nỗ lực vươn lên, chăm chỉ làm việc và trân trọng những cơ hội mới nên trước ngưỡng 35 đã nhà xe có sẵn, sự nghiệp thành công.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 19 ngày tới con giáp giàu có này sẽ liên tục đạp trúng hũ vàng, công thành danh toại. Nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên Tuất muốn nghèo cũng khó, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. , rung đùi tận hưởng vinh hoa phú quý.

'Cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh' Tử vi 19 ­ngày tới chỉ rõ, 3 con giáp may mắn hơn người, một bước đổi đời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chịu thương chịu khó, sống đàng hoàng và vô cùng ngay thẳng. Nếu người khác sẵn sàng vì lợi ích, tiền tài mà làm điều xấu xa thì Sửu không bao giờ thỏa hiệp với điều khiến mình cắn rứt lương tâm.

Nhờ sự thiện lương, chân chất ấy nên Sửu đi đến đâu cũng được quý mến, nâng đỡ. Thời tới không cản nổi, 19 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Trả sạch nợ nần, có số vốn cực lớn để làm ăn nên Sửu chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, rung đùi tận hưởng vinh hoa phú quý. 

'Cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh' Tử vi 19 ­ngày tới chỉ rõ, 3 con giáp may mắn hơn người, một bước đổi đời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không ngại khó khăn, dám thử thách chính mình nên người tuổi tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở, cấp trên hết lòng cất nhắc. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh nên Dần lành ít dữ nhiều, làm ăn thua lỗ.

Tuy nhiên, trong 19 ngày tới nhờ quý nhân dẫn lối, bề trên soi chiếu nên Dần sẽ bước lên đỉnh cao danh vọng. Chẳng những thoát khỏi kiếp nghèo Dần còn rũ sạch vận đen, khổ mấy cũng giàu sang sung túc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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