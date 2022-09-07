"Cát Tinh độ mạng, Tam Hội ứng linh", 3 con giáp Ngũ Hành vừa bước qua ngày 7/9 một bước lên thiên đàng, chân nhân lộ tướng từ chim sẻ hóa đại bàng, từ đại bàng thành PHƯỢNG HOÀNG rực rỡ gấm hoa

Vừa bước qua ngày 7/9, Thiên Tài giúp cho những người có nghề tay trái ăn nên làm ra. Bạn làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát nên được lòng cấp trên. Tuy nhiên nam tuổi Thìn cần gạt bỏ tính nóng nảy để không xảy ra tranh cãi với đối tác trong chuyện hợp tác làm ăn kẻo sinh ra rắc rối.

Hai hành Thổ tương hòa nên mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong tình yêu bạn không phải là người đánh giá quá cao vẻ bề ngoài của người ta nên được khá nhiều người yêu mến. Người độc thân có thể phải lòng với người quen, thế nhưng bạn cần cân nhắc cẩn thận.

Vừa bước qua ngày 7/9, Thiên Tài giúp cho những người có nghề tay trái ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm tuổi Dậu vừa bước qua ngày 7/9 cần quan tâm hơn. Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt đòi hỏi người trong cuộc phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc. Còn nếu cứ né tránh vấn đề đang tồn tại thì sẽ gây ra nhiều hậu quả không mong.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều áp lực. Không ít rắc rối tìm đến và cản đường con giáp này trong công việc, nhưng may mắn là bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh nên kiểm soát được tình hình. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho những người này trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm tuổi Dậu vừa bước qua ngày 7/9 cần quan tâm hơn Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vừa bước qua ngày 7/9 công việc của Tý ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Có quá nhiều trở ngại giữa Tý và người ấy mà không có ai chịu nói ra. Người đã kết hôn thì phải lo toan nhiều việc cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại không ngơi tay.

Bù lại mặt tiền bạc gặp cục diện Tam Hợp nên đường làm ăn của Tý càng ngày càng sáng, có hy vọng vực lại sau bao nhiêu vấp ngã. Có công mài sắt có ngày nên kim, ai cũng cần phải nỗ lực mới có ngày thành công.

Vừa bước qua ngày 7/9 công việc của Tý ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Ảnh minh họa: Internet

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