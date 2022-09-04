Cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền, sờ đâu cũng thấy vàng, 3 con giáp hoan hỉ nhất tuần từ 5/9 - 11/9

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 21:08

Tuần mời, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc mới, niềm vui và may mắn.

Tuổi Sửu

Tử vi trong tháng 9 này chính là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Sửu. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuần từ 5/9 - 11/9 là thời điểm moị khó khăn của những người tuổi Sửu sẽ được giải quyết trong năm nay, nên không còn gì phải lo lắng.

Cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền, sờ đâu cũng thấy vàng, 3 con giáp hoan hỉ nhất tuần từ 5/9 - 11/9 - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Sửu là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Sửu cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ năm 2022 nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Từ 5/9 - 11/9, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền, sờ đâu cũng thấy vàng, 3 con giáp hoan hỉ nhất tuần từ 5/9 - 11/9 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp trong 3 tuần tới tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi...

Thời gian tới, Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Tuy vậy lúc rảnh rỗi tuổi Ngọ có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền, sờ đâu cũng thấy vàng, 3 con giáp hoan hỉ nhất tuần từ 5/9 - 11/9 - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Từ 5/9 - 11/9, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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