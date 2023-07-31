Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp từ ngày 2/8 đến ngày 10/8: Sự nghiệp vươn cao, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 18:25

Tử vi dự đoán từ ngày 2/8 đến ngày 10/8 này, 3 con giáp dưới đây nhận vô vàn may mắn, sự nghiệp phát triển không ngừng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Từ ngày 2/8 đến ngày 10/8 này, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông. Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong lúc này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp từ ngày 2/8 đến ngày 10/8: Sự nghiệp vươn cao, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian trước, người tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi 2 sao hung tinh nên tài vận kém phát triển, làm việc gì cũng dễ gặp rắc rối phát sinh khiến lòng không được yên. Từ ngày 2/8 đến ngày 10/8 này, tài lộc bùng nổ, người tuổi này có các sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình đầy hứa hẹn.

Không những tài lộc hanh thông mà người tuổi Sửu còn đào hoa vượng. Người độc thân hãy bày tỏ sự chân thành của mình và nắm bắt cơ hội, sẽ được đối phương đánh giá cao. Người có gia đình hôn nhân ngọt ngào và hòa thuận.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp từ ngày 2/8 đến ngày 10/8: Sự nghiệp vươn cao, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp đem tới nguồn năng lượng ngập tràn cho người tuổi Mùi. Con giáp này cảm thấy tự tin và quyết đoán hơn so với những ngày vừa qua. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thử nghiệm những điều mới mẻ, từ đó phát hiện ra tiềm năng của mình.

Ngoài ra, con giáp sự nghiệp phát triển từ ngày 2/8 đến ngày 10/8 này cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, vì thế mọi công việc điều được tiến triển một cách khá thuận lợi. Bạn tự cảm thấy hôm nay thật là một ngày may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp từ ngày 2/8 đến ngày 10/8: Sự nghiệp vươn cao, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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