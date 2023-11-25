Cát Tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp trong ngày 26/11: Tiền tình phơi phới, sự nghiệp xuôi thuận, công danh tiến bước, tài sản tăng mạnh

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 09:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ước gì cũng thành, tiền bạc đổ ào ào vào tài khoản trong ngày 26/11.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu luôn được xem là con giáp có số mệnh giàu có và sẽ tận hưởng được cuộc sống sung túc. Thuở thiếu niên, đa số những người tuổi Dậu phải bôn ba, bươn chãi để tự lo cho cuộc sống của mình, bên cạnh họ không có một ai hậu thuẫn nhưng họ vẫn vượt qua ngoạn mục bằng nghị lực phi thường.

Tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, biết vươn lên trong cuộc sống và không đầu hàng trước số phận. Dù cuộc sống bây giờ không như mong muốn nhưng cũng đừng lo lắng, trong ngày 26/11, các vị thần may mắn và thần tài sẽ chiếu cố tuổi Dậu.

Từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận, tất cả đều viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt, đối với những người tuổi Dậu kết hôn trễ thì càng về sau họ lại càng giàu có hơn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Cát Tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp trong ngày 26/11: Tiền tình phơi phới, sự nghiệp xuôi thuận, công danh tiến bước, tài sản tăng mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong ngày 26/11 hung cát đan xen, vận tiểu nhân không nhỏ nhưng may mắn khi có thêm quý nhân trợ giúp. Vượng vận quý nhân nên những hung hiểm cũng được hóa giải bớt phần nào, nếu con giáp này có thêm ý chí quyết tâm thì chẳng có gì là không làm được.

Quý nhân có thể sẽ giúp cho tuổi Tuất nhìn thấy những thời cơ đáng quý, khi mà xung quanh mọi người còn chưa phát hiện ra. Vận may tài lộc này không phải ai cũng có được, bản mệnh càng hào hứng thì càng phải kiềm chế bản thân, bình tĩnh tiến từng bước, đừng nhanh nhảu, chủ quan mà đánh mất tiền bạc vào tay người khác vào thời điểm này nhé.

Cát Tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp trong ngày 26/11: Tiền tình phơi phới, sự nghiệp xuôi thuận, công danh tiến bước, tài sản tăng mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, lanh lợi, dù có những người không sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng họ hoàn toàn có thể tạo được cuộc sống sung túc cho mình từ hai bàn tay trắng. Tuổi Tý là người giỏi giang, họ luôn có trách nhiệm với bản thân và không thích dựa dẫm vào người khác. Chính vì tính cách này mà tuổi Tý gặp được nhiều may mắn. Thuở nhỏ đi học được bạn bè yêu thương, đến lớn đi làm được đồng nghiệp cấp trên quý mến, xem trọng. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung niên, cuộc sống tuổi Tý sẽ chuyển sang tầm cao mới.

Trong ngày 26/11, sự nghiệp thăng hoa đỉnh điểm, kéo theo tài vận cũng tăng theo. Chỉ cần tập trung đầu tư làm một thứ nào đó thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Chờ xem nhé!

Cát Tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp trong ngày 26/11: Tiền tình phơi phới, sự nghiệp xuôi thuận, công danh tiến bước, tài sản tăng mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận tài lộc trọn vẹn, tha hồ mua nhà sắm xe vào đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'