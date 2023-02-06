Cát tinh chiếu mệnh, sao Thiên Đức soi sang: 3 con giáp lộc tài bùng nổ, tình duyên như ý, sự nghiệp thăng hoa từ 16/1 đến 20/1 Âm lịch

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và nhạy bén. Họ biết khách hàng muốn gì, nhân viên cần gì để làm hài lòng tất cả. Nhờ thế, càng về hậu vận công việc của Mão càng thành công vang dội. Họ kiếm được bộn tiền, dễ dàng trở thành đại gia bạc tỷ.

Càng sống vui vẻ, yêu đời Mão càng vượng vận tài lộc, được bề trên nâng đỡ. Vậy nên, Mão hãy nhanh chóng xua đuổi những cảm xúc tiêu cực khỏi đầu để đón cơn mưa may mắn ập xuống cửa nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một trong những con giáp phát tài từ 16/1 đến 20/1 Âm lịch. Mới vừa ra Tết nhưng đường tài lộc của bạn khá rủng rỉnh. Xin chúc mừng bản mệnh! Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp bạn có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên bạn cảm thấy rất vui sướng.

Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày. Bạn đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Từ 16/1 đến 20/1 Âm lịch, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng.

Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.