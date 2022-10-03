Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp này ‘ôm trọn’ may mắn, CỨ THẾ MÀ GIÀU bất chấp hoàn cảnh trong 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:25

Được sao Cát tinh chiếu mệnh, may mắn về mọi mặt cuộc sống sẽ mỉm cười với họ.

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022), tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm vì tất cả những điều xui xẻo và những khó khăn sẽ khép lại. Bước 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022), nhờ sao Cát tinh (ngôi sao may mắn) chiếu mệnh mà mọi chuyện đều cực kì suôn sẻ.

Trong công việc, năng lực và nỗ lực của người tuổi Thân được cấp trên công nhận, đồng nghiệp tán dương, nhờ thế mà không chỉ công việc thuận lợi hơn mà danh tiếng và vị trí của bạn ở chỗ làm cũng được củng cố hơn rất nhiều. Bạn sẽ lọt vào con mắt xanh của cấp trên và sẽ được giao phó những trọng trách mới. Cùng với đó, chuyện tăng lương, thăng chức lầ điều hoàn toàn có thể mong đợi.

Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp này ‘ôm trọn’ may mắn, CỨ THẾ MÀ GIÀU bất chấp hoàn cảnh trong 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022) - Ảnh 1
Bước 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022), nhờ sao Cát tinh (ngôi sao may mắn) chiếu mệnh mà mọi chuyện đều cực kì suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

10 ngày tới (từ 03-12/10/2022) cuộc đời tuổi Dậu đã bước sang một trang hoàn toàn khác rồi. May mắn bỏ quên tuổi Dậu đã lâu giờ lũ lượt tìm về. Công việc thì có quí nhân phù trợ, gặt hái được thành công và danh vọng còn chuyện tình cảm thì cực kì xuôi chèo mát mái. 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022) tuổi Dậu độc thân có thể sẽ lên xe hoa với người phù hợp còn các cặp đôi cũng được hưởng một năm mới "cơm lành canh ngọt", thuận hòa yên ấm hơn năm cũ rất nhiều.

Tuổi Thìn

Tuy nhiên tuổi Thìn có thể thở phào nhẹ nhõm vì 10 ngày tới (từ 03-12/10/2022) sẽ mang đến rất nhiều vận hội tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Với sao Cát tinh chiếu mệnh và được quí nhân phù trợ, tuổi Thìn sẽ gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi và làm gì cũng thu về kết quả xứng đáng. Những tuổi Thìn khởi nghiệp sẽ có cơ hội tốt để phát triển bản thân còn những người đang tìm việc cũng sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng và được sếp tạo điều kiện hết sức để phát huy năng lực của bản thân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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