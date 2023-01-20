Cát tinh chiếu mệnh, 2 ngày cuối tháng Chạp phúc lộc tràn trề, 3 con giáp vận tài đỏ chói, làm 1 hưởng 10, tiền vàng chất thành núi

Tháng 12 âm lịch những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi 2 ngày cuối tháng Chạp tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Tuổi Mùi

Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Mùi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Mùi sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, không hề ngoa nếu nói tuổi Tỵ là tuổi khôn khéo nhất. Thêm nữa, tuổi Tỵ rất khôn khéo trong việc né tránh những phiền phức không đáng có.

Đa số người tuổi Tỵ giàu có từ rất sớm, rất trẻ, với nhiều loại hình công việc khác nhau, họ thuộc top những người đa tài và biết rõ bản thân cần làm gì từ khi còn rất trẻ. Chính vì vậy Tỵ thường thành công sớm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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