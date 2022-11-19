Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Thân, nhất là với những ai đang đi theo con đường học tập, nghiên cứu. Có thể những quan điểm đúng đắn của bạn đang dần được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

Vì thế, dù có trẻ tuổi, bạn cũng đừng ngại nêu ý kiến của mình để mọi người cùng thảo luận. Sự tự tin sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh hơn nhiều. Đừng mãi chỉ giữ những quan điểm ở trong lòng mình

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 19/11/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ. Con giáp này luôn nghiêm túc trong công việc, nhờ thế sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.

Những người cần tham gia thi cử hoặc tuyển chọn cũng gặp nhiều thuận lợi. Bản mệnh có thể vượt qua bất cứ đề thi nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng không nên chủ quan hay lơ là để mắc những sai lầm đáng tiếc.

Đào hoa vượng, con giáp này chớ nên lo lắng về những chuyện ngoài lề mà hãy tập trung xây dựng tình cảm vững chắc hơn. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm từ trước đó. Sau bao giận hờn, bản mệnh nhận ra được trái tim mình thực sự hướng về ai, đâu mới là người mình muốn ở bên cạnh cả đời này.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ 7 ngày 19/11/2022, tuổi Dần phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ… Con giáp này hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành tấm gương sáng cho những người khác noi theo.

Hôm nay, tài tinh ghé thăm nên tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu, nhưng đừng vì thế mà rơi vào những cái bẫy tài chính. Con giáp này hãy thật thận trọng, chỉ mua sắm những thứ thật cần thiết thôi, nhằm đề phòng cho những ngày khó khăn.

Vận trình tình cảm đón nhận tin vui khiến tinh thần của bản mệnh phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội tốt, con giáp này có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Ngày hôm nay cũng rất thích hợp để các cặp đôi bàn tính đến chuyện cưới hỏi, ra mắt gia đình.

Hôm nay, tài tinh ghé thăm nên tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo