CÁT THẦN nhập mệnh, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày 17/11, vạn sự hóa điềm lành, xui rủi qua đi, bản mệnh vé hết may mắn thiên hạ, sung sướng hơn người, tình - tiền vượng sắc, vận trình không gì đáng lo

Bạn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ. Trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành, không thích tranh cãi với bất kỳ ai. Tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Những mối duyên lành trước đó đều có cơ hội phát triển lâu dài. Quan trọng là bạn hãy tự xem xét xem đâu là đối tượng phù hợp nhất với mình.

Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân. Người tuổi Thân hôm nay nhờ có Thương Quan có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra khả quan. Con giáp này hoàn toàn có cơ hội tốt để thăng tiến, song cần nắm bắt tốt thời cơ mới không bỏ lỡ vận may. Trước các quyết định quan trọng, bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và tránh để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới quá trình xử lý công việc.

Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng được gắn kết, bền chặt và sắt son hơn.

Vận trình tài lộc vô cùng hanh thông. Cơ hội phát tài phát lộc đã ở ngay trước mắc, con giáp này nên khắc phục các vấn đề còn tồn đọng để đường tài vận được dễ dàng hơn.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất ngày hôm nay cho thấy công việc của tuổi Tuất đang diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ hoàn thành các công việc một cách tốt nhất, không chỉ vì năng lực cá nhân của bạn mà còn cả nhờ có quý nhân phù trợ. Người tuổi Tuất sẽ đạt được những thành tựu mà không phải ai cũng làm được.

Tình hình tài chính của tuổi Tuất khá tốt. Bạn nhận được các nguồn lợi từ sự cố gắng và nỗ lực của mình, bên cạnh đó, tuổi Tuất có đủ sự thông minh để quản lý tốt tài chính của bạn. Tử vi tuổi Tuất hôm nay dự đoán trong mệnh còn có cả Thái Cực quý nhân, sẽ nhận được nhiều may mắn, thuận lợi về tình hình tài chính của mình.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Tuất may mắn tìm được người đồng hành không những ủng hộ mà còn cảm thông với nỗi vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tình cảm sẽ được bền chặt hơn khi người trong cuộc biết vun vén và biết lo nghĩ cho đối phương.

Tình hình tài chính của tuổi Tuất khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo