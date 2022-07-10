CÁT THẦN dự đoán vào cuối ngày 10/7: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời, may mắn ngập lối, tài lộc tá lả, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 09:47

Cuối ngày hôm nay 10/7, top 3 con giáp vận chuyển càn khôn, thay thời đổi vận, một bước lên đời, may mắn hanh thông, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi này được đánh giá cao trong quá trình làm việc nhờ có trí thông minh, óc quan sát mọi việc xung quanh khá tốt. Bên cạnh đó, sự thân thiện đã giúp bản mệnh rất được cấp trên, đồng nghiệp quý mến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp Quý Nhân phù trợ. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh do tìm thấy được các mối làm ăn, đầu tư tiềm năng.

Tình duyên, với người mình thích, mỗi ngày có rất nhiều việc để làm cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng khăng khít.

CÁT THẦN dự đoán vào cuối ngày 10/7: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời, may mắn ngập lối, tài lộc tá lả, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Vận trình tài lộc gặp Quý Nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra vượng sắc. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao. Nguồn tài chính của con giáp này được nâng cao nhờ có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Người độc thân chớ nóng vội mà chọn đại một người để yêu. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian quan sát, tìm hiểu đối phương để tránh hối hận sau này. 

CÁT THẦN dự đoán vào cuối ngày 10/7: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời, may mắn ngập lối, tài lộc tá lả, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có được những hợp đồng làm ăn có giá trị, tiềm năng do sự kiên định và tính cách quyết đoán của mình. Tuy nhiên, bản mệnh chớ vội ngủ quên trên chiến thắng mà hãy học hỏi nhiều hơn để sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tốt đẹp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Nguồn thu nhập có cải thiện hơn trước nên con giáp này không có việc gì phải lo lắng đến vấn đề này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm yên ấm, hạnh phúc. Bạn và một nửa yêu thương của mình đang có khoảng thời gian ngọt ngào, bình yên bên nhau. Người độc thân nhận được lời tỏ tình từ một người bạn mà mình đã quen từ lâu.

CÁT THẦN dự đoán vào cuối ngày 10/7: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời, may mắn ngập lối, tài lộc tá lả, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, may mắn ngập tràn, bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, người độc thân tìm kiếm được nửa kia

Đúng giờ Tý ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, may mắn ngập tràn, bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, người độc thân tìm kiếm được nửa kia

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 10/7, 3 con giáp này đạp trúng hố vàng, tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, may mắn kéo tới, tình duyên nở rộ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch