Cặp đôi nào tuy xung khắc nhưng yêu nhau đậm sâu, đi đâu cũng sẽ về với nhau?

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 13:00

Ghét của nào trời trao của nấy là câu nói dành cho các cặp đôi con giáp dưới đây.

Tuổi Ngọ và tuổi Hợi

 

Nói đến những cặp đôi khắc khẩu, không thể không nhắc đến Ngọ - Hợi. Trong cuộc sống, họ rất dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn có thể bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Người tuổi Ngọ vốn có tính cách tự do, phóng khoáng. Họ thích khám phá, mê xê dịch và sẵn sáng đánh đổi nhiều thứ để theo đuổi đam mê. Con giáp này không sợ thất bại, thích khám phá cái mới. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi lại thích sự ổn định. Sự khác biệt này dễ gây ra mâu thuẫn giữa hai người khi chung sống với nhau.

 

Song giữa hai người có rất nhiều nét chung như có sự quyết đoán, kiên cường trong công việc và tình yêu. Cả hai luôn nghiêm túc với mối quan hệ của mình và luôn muôn vun vén, chăm lo cho nó. Vì vậy, dù có những điểm không hợp nhau, hai con giáp này vẫn luôn bao dung, yêu thương đối phương.

 

Đây là cặp đôi trời sinh có tướng phu thê. Dù dễ nảy sinh mâu thuẫn nhưng cũng biết cách tiết chế để gắn bó với nhau dài lâu. Họ càng ở bên nhau càng hạnh phúc, tài lộc nảy nở. Nếu cùng nhau hợp tác kinh doanh thì còn tuyệt vời hơn.

Tuổi Dần - Tuổi Tỵ

Tuổi Dần với Tỵ mà gặp nhau là thể nào cũng hạnh họe không ngừng, không ai chịu nhường ai dù yêu chết yêu sống. Cả hai thật ra khá thân thiện, hòa nhã với người lạ nhưng cũng chính vì thế mà người ta không hiểu nổi sao yêu nhau mà đôi này cứ cãi nhau hoài. Chỉ là với người thân thiết thì đôi này mới "lộ bản chất".

Cặp đôi nào tuy xung khắc nhưng yêu nhau đậm sâu, đi đâu cũng sẽ về với nhau? - Ảnh 1
Chẳng phải vì lý do gì, chỉ là thích bóc mẽ, độc mồm độc miệng cho sướng thế thôi. Vậy mà đôi này cực kỳ bao che khuyết điểm nhé. Nói xấu nhau thì được, người ngoài mà dám động đến người yêu mình thì thể nào cũng bị mắng.

 

Tuổi Ngọ - tuổi Mùi

 

Người tuổi Ngọ có tính tình vui nhộn, ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Trong khi đó, tuổi Mùi lại điềm đạm hơn rất nhiều và có vẻ không thích những chốn đông người. Hai con giáp này có tính cách gần như trái ngược nhau nhưng lại là "trời sinh một cặp". Sau khi kết hôn, họ có thể sống hòa hợp và hạnh phúc khiến nhiều người ngạc nhiên. Đôi lúc họ có thể gặp tranh cãi vì những chuyện nho nhỏ, không hợp nhau nhưng chí hướn lớn lại vô cùng đồng điệu.

 

Cả hai con giáp này đều thông minh, có chí tiến thu, đam mê kiếm tiền. Khi kết hợp với nhau, họ có thể "song kiếm hợp bích" mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho gia đình. Tuổi Ngọ và Tuổi Mùi có thể mang đến may mắn cho đối phương, giúp nửa kia thăng quan tiến chức. Ngoài ra, họ có thể đưa ra những kế hoạch làm giàu tốt, giúp tài lộc không ngừng tăng lên, cuộc sống ngày một giàu có.

 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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