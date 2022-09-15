Cặp đôi nào tuy khắc khẩu nhưng khi về chung một nhà lại êm ấm lạ thường?

Người tuổi Sửu hiền lành, chất phác, còn người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi nên hai người này đến với nhau thì thường thấy một bên bị lấn lướt. Cụ thể, người tuổi Hợi hay làm chủ trong mọi chuyện và muốn đối phương là người tuổi Sửu phải nghe theo. Người tuổi Hợi thường cho rằng mình luôn luôn đúng trong mọi việc.

Tuy nhiên, sẽ có một số chuyện đối phương thấy vô lý, không muốn nghe và thế là gây ra tranh cãi. Ai cũng nghĩ hai tuổi này lấy nhau là nhanh đổ vỡ nhưng thực tế sau những lần tranh cãi khi họ đã rút được kinh nghiệm, biết cảm thông và yêu thương nhau hơn, nên giữ được hạnh phúc gia đình.

Theo tử vi phương Đông, cả tuổi Thân và tuổi Mùi đều là những con giáp có số giàu có. Họ khi về chung một nhà sẽ càng vượng về đường tài lộc, khiến nhiều người phải ghen tỵ. Về tính cách, tuổi Thân và tuổi Mùi gần như khó tìm được quan điểm, sở thích chung. Tuy nhiên họ lại là những người biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau, hạ cái tôi của mình xuống. Họ là cặp đôi có thể giải quyết mâu thuẫn của mình ngay hôm sau, không bao giờ giận dỗi được quá lâu.

Nhìn chung, vợ chồng tuổi Thân - Mùi lúc trẻ có thể hơi khó khăn song càng về trung niên, tài lộc sẽ càng hưng vượng. Họ là cặp đôi càng bên nhau gia đình càng êm ấm, không chỉ tài lộc vượng phát mà đường con cái cũng thuận lợi.

Tuổi Dần và tuổi Tỵ

Tương tự, người tuổi Tỵ đến với người tuổi Dần cũng không được nhiều người ủng hộ. Thậm chí có người cho rằng thuộc "tứ hành xung: Dần Thân Tỵ Hợi" nên chắc chắn không thể kết hôn. Ai cũng giỏi giang, bản lĩnh nhưng với tính khí đó sẽ tranh giành làm chủ gia đình. Mà với đàn ông không có tiếng nói thì sẽ nhanh chán, còn đàn bà không được như ý thì cũng sẽ thất vọng, muốn được giải thoát.

Tuy nhiên, đó là cách nhìn và cách nghĩ của người ngoài thôi, chứ thật ra người trong cuộc hoàn toàn khác. Đúng là họ có cãi nhau, thậm chí có lúc cãi rất kịch liệt nhưng sau tất cả họ đã chọn cách khi bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau. Họ luôn tâm niệm rằng dù thế nào cũng sẽ vì tình yêu, vì con cái mà không bao giờ nhắc đến hai từ “ly hôn”. Hai tuổi này càng sống với nhau lâu dài sẽ càng hiểu tính khí nhau, cảm thông nhau nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo