Cặp con giáp xung khắc, khó đến với nhau vì tính cách như nước với lửa?

Xung khắc từ trong trứng, nên các con giáp này chớ mà đến với nhau.

Tuổi Dần và tuổi Tỵ

Xem tử vi cho thấy, mối quan hệ giữa người tuổi Dần và người tuổi Tỵ giống như các trận chiến, họ tranh chấp không ngừng, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán và thiếu hòa thuận.

Người tuổi Dần lãnh cảm, trong khi thì người tuổi Tỵ cẩn trọng, đa nghi, hay yêu cầu quá đáng khiến cho cuộc sống của họ không thể nào dung hòa được với nhau, dẫn đến tình trạng cãi vã.

Chính tính cách này khiến nửa kia cảm thấy cuộc sống quá áp lực, khó chịu, bí bạch như trong địa ngục. Mâu thuẫn vì thế dâng lên cao, vào thời điểm cao trào nhất họ có thể dẫn tới ly hôn, cuộc sống trở nên đảo lộn.

Tuổi Tý và tuổi Hợi

Tỵ và Hợi là cặp con giáp thuộc nhóm tứ hành xung (gồm Dần, Thân, Tỵ, Hợi). Ngoài ra, Tỵ thuộc hành Hỏa, Hợi thuộc hành Thủy cũng khắc nhau (Thủy khắc Hỏa). Những việc người này làm cho người kia đều không được trân trọng. Họ dễ hiểu lầm lẫn nhau, đời sống khó hóa hợp.

Nếu cặp đôi đã kết hôn, có thể tăng cường yếu tốt tương ứng với mỗi tuổi để hóa giải sự xung khắc. Nên trồng cây ở hướng Nam hoặc hướng Đông Nam để tăng cường năng lượng cho người tuổi Tỵ. Trong khi đó, dùng đèn chiếu sáng ở hướng Bắc Tây Bắc sẽ mang đến nhiều lợi ích cho tuổi Hợi.

Tuổi Tuất và tuổi Tỵ

Người tuổi Tuất và người tuổi Tỵ khi kết hợp với nhau sẽ làm giảm vận may của cả hai. Đặc biệt là nếu kết hợp để làm ăn thì có lẽ họ chẳng thể nào trở nên thành công hay giàu có được.

Nguyên nhân được đưa ra là do khi người tuổi Tuất và người tuổi Tỵ kết hợp với nhau may mắn của họ sẽ giảm xuống, tốn tiền chi tiêu nhưng không mang lại hiệu quả. Khác biệt về tính cách cũng một phần khiến họ dần nảy sinh mâu thuẫn và khó để tiếp tục nói chuyện với đối phương.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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