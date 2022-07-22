Cặp con giáp nào khắc khẩu nhưng đến với nhau thì tiền bạc rủng rỉnh, hợp nhau cả tình lẫn tài?

Có thể nói lần đầu khi 2 con giáp tuổi Dần và tuổi Thìn gặp nhau sẽ không có mấy thiện cảm. Con giáp tuổi Dần và tuổi Thìn khi gặp nhau thường giống như kẻ thù tự nhiên của nhau. Cả hai đều là những người táo bạo, tham vọng và thường có tính ganh đua lẫn nhau.

Tuổi Dần và Tuổi Thìn thường là những người độc lập và mạnh mẽ. Những người tuổi Dần thường có khao khát trở thành một người chủ gia đình thực thụ nên họ sẽ cố gắng chế ngự những người tuổi Thìn.

Tuy nhiên, cặp đôi tuổi Dần và tuổi Thìn đều có nhiều ý tưởng tuyệt vời và luôn chia sẻ nó cho mọi người. Đây có lẽ là một trong những yếu tố khiến những người tuổi Dần và tuổi Thìn đến gần với nhau hơn. Sự mạnh mẽ và cá tính có thể là vật cản khiến những người tuổi Thìn và tuổi Dần khó tiến đến với nhau.

Trong khi đó những người tuổi Thìn lại không phải là kiểu người có thể dễ dàng chế ngự. Họ thường sẽ tranh đấu đến cùng cho địa vị và quyền lợi của mình. Một bật mí là đường tài lộc dành cho cặp đôi này là không hề nhỏ, nó thường đến sau khi các bạn đã vượt qua những trở ngại và tiến đến hôn nhân.

Dù đôi lúc hay bất hòa quan điểm với nhau, nhưng đây lại là thời điểm để cặp đôi tuổi Dần và tuổi Thìn chia sẻ suy nghĩ vì thế họ càng hiểu nhau nhiều hơn. Theo các chuyên gia, sự im lặng trong hôn nhân hay các cặp đôi yêu nhau còn đáng sợ hơn việc cãi vã.

Tuổi Sửu và tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu vốn thật thà, nghiêm túc trong khi đó tuổi Hợi có phần tùy tiện, được chăng hay chớ. Hai người này có phần tính cách trái ngược nhau. Tuổi Hợi có tính tùy tiện, thích gì làm nấy, đôi khi nói không đi đôi với làm khiến tuổi Sửu phát điên, muốn cãi nhau cho bõ tức.

Tất nhiên, những thời điểm khác hai con giáp này vẫn hòa hợp với nhau, một người luôn bao dung, một người sống chân thành.

Tuổi Dậu và tuổi Thân

Tuổi Dậu và tuổi Thân đều là những mẫu người năng động và giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Họ đều là những người mạnh mẽ, thậm chí sẵn sàng đáp trả lại những người làm trái ý mình.

Vì thế, khi gặp nhau, 2 tuổi này thường xung khắc và bất hòa với nhau. Họ sẵn sàng to tiếng với nhau để bảo vệ quan điểm của mình. Nếu là đồng nghiệp hay bạn bè, không ai có thể nghĩ rằng hai người như Lửa và Nước này lại có thể cùng chung chiến tuyến. Tuy nhiên, khi yêu nhau, tuổi Dậu lại mang đến cho tuổi Thân sự an toàn và lãng mạn đặc biệt. Dù vậy, tuổi Dậu vẫn giữ nguyên khí chất cao ngạo vốn có của mình.

Người ta thường nói "Khi yêu thì củ ấu cũng tròn". Những điểm mà trước kia 2 tuổi Dậu và Thân đều thấy khó ưa lẫn nhau thì giờ đây họ lại thấy đó là những điểm vô cùng đặc biệt.

Sự trái ngược trong tính cách lại trở thành thỏi nam châm thu hút nhau. Họ thường nhớ đến nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng sự cao ngạo lại khiến cho họ không muốn xuống nước thể hiện tình cảm hay nhận lỗi trước đối phương. Nếu tuổi Dậu và tuổi Thân cùng tiết chế, biết cách lắng nghe nhau thì đảm bảo họ có thể tát cạn "Biển Đông" và đi cùng nhau đến mọi chân trời, góc bể trong suốt cuộc đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.