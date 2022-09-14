Cấp báo: Đúng 10 ngày tới (15/9 - 24/9), 3 con giáp có Thần Tài độ mạng, thừa thắng xông lên bội thu bạc vàng, sống nhàn hạ sung sướng

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 18:50

Trong 10 ngày tới, hoa tài lộc nở rộ, 3 con giáp may mắn của cải chất đống, nhà xe đủ đầy, mua thêm két sắt về đựng tiền, lộc phát triền miên, tiền tiêu không xuể.

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Ngọ cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, tuổi Ngọ càng ăn nên làm ra với của nả chất đống, nhà xe đủ đầy.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, bước sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa. Từ đây, Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, tài vận khởi sắc, số dư trong tài khoản sẽ nhảy số liên tục.

Cấp báo: Đúng 10 ngày tới (15/9 - 24/9), 3 con giáp có Thần Tài độ mạng, thừa thắng xông lên bội thu bạc vàng, sống nhàn hạ sung sướng - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, bước sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, bước qua 10 ngày tới, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc. Vốn là người có thực lực, sống có đam mê và hoài bão, nay nhận thêm được sự giúp đỡ từ quý nhân, thành công là điều không có gì ngoài sức tưởng tượng.

Quý nhân đem lại sự giàu có cho người tuổi Thìn và cả những thành viên trong gia đình. Nhờ có sự giúp sức trực tiếp hay gián tiếp của người đó mà con giáp này sẽ có bước phát triển vượt bậc và làm ăn ngày càng phát đạt.

Cấp báo: Đúng 10 ngày tới (15/9 - 24/9), 3 con giáp có Thần Tài độ mạng, thừa thắng xông lên bội thu bạc vàng, sống nhàn hạ sung sướng - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, bước qua 10 ngày tới, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn trong 10 ngày tới chính là tuổi Mão. Những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài chiếu cố nên họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền bạc.

Tuổi Mão sẽ giải quyết gọn gàng những khoản nợ nần, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Con giáp này sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Sự nghiệp, công danh của tuổi Mão cũng đặc biệt hanh thông, công danh rộng mở.

Cấp báo: Đúng 10 ngày tới (15/9 - 24/9), 3 con giáp có Thần Tài độ mạng, thừa thắng xông lên bội thu bạc vàng, sống nhàn hạ sung sướng - Ảnh 3
Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn trong 10 ngày tới chính là tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề lễ 2/9, Cát Thần mở túi tăng vàng ròng, 3 con giáp số hưởng sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài

Cận kề lễ 2/9, Cát Thần mở túi tăng vàng ròng, 3 con giáp số hưởng sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài

Trong 12 con giáp có những con giáp may mắn trong danh sách dưới đây có đường tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh vào thời gian cận kề lễ 2/9.

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