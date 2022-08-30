Cấp báo: 3 con giáp trúng số độc đắc vào ngày mai (thứ Tư 31/8), may mắn ngập tràn, quý nhân hỗ trợ nồng nhiệt, chẳng mấy chốc thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 17:31

Sang ngày mai, thứ Tư 31/8, 3 con giáp này chỉ cần kiên trì cố gắng chờ đợi vận may sẽ đến. Bạn sẽ tích lũy được khối tài sản không lồ.

Tuổi Mùi

Dự báo sang ngày mai, thứ Tư 31/8 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Cơ hội cho Mùi thăng tiến nhanh chóng, đặc biệt là đường tài lộc. Một phần nhờ Mùi gặp được những năm hợp mệnh, lại có cát tinh chiếu rọi nên vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào thì Mùi cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng. Bởi vì may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Người tuổi Mùi được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Nhờ vậy, Mùi có thể chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở.

Cấp báo: 3 con giáp trúng số độc đắc vào ngày mai (thứ Tư 31/8), may mắn ngập tràn, quý nhân hỗ trợ nồng nhiệt, chẳng mấy chốc thành đại gia - Ảnh 1
Dự báo sang ngày mai, thứ Tư 31/8 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình nên bước sang thứ Tư 31/8, người tuổi Sửu có thể lột xác ngoạn mục. Có cát tinh nhập mệnh, Sửu thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc. Sửu tin rằng những nỗ lực mình bỏ ra đến một ngày sẽ thu được thành quả.

Khi khó khăn qua đi, Sửu chỉ cần nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời. Thời điểm này, tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Sửu từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Cấp báo: 3 con giáp trúng số độc đắc vào ngày mai (thứ Tư 31/8), may mắn ngập tràn, quý nhân hỗ trợ nồng nhiệt, chẳng mấy chốc thành đại gia - Ảnh 2
Nhờ biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình nên bước sang thứ Tư 31/8, người tuổi Sửu có thể lột xác ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh số sướng khi phúc lớn mệnh lớn. Tuy nhiên cũng có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra. Dẫu vậy thì khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này. Thìn luôn biết cách tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc.

Tử vi dự đoán, sang thứ Tư 31/8 chính là thời điểm Thìn khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ thu về lộc lá nhiều vô kể. Khoảng thời gian này cũng là lúc vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Con giáp này được Thần Tài che chở, luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cấp báo: 3 con giáp trúng số độc đắc vào ngày mai (thứ Tư 31/8), may mắn ngập tràn, quý nhân hỗ trợ nồng nhiệt, chẳng mấy chốc thành đại gia - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, sang thứ Tư 31/8 chính là thời điểm Thìn khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ thu về lộc lá nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, tối thứ Ba (30/8), 3 con giáp tiền cuộn cao như núi, muốn vàng có vàng, tài lộc rực sáng, cuộc sống tựa thần tiên

Thần Tài báo mộng, tối thứ Ba (30/8), 3 con giáp tiền cuộn cao như núi, muốn vàng có vàng, tài lộc rực sáng, cuộc sống tựa thần tiên

Dự đoán dưới đây là ba trong số 12 con giáp phát tài vào tối thứ Ba 30/8, bạn sẽ kiếm về được cho mình và gia đình bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 4 tử vi ngày 31/8 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa