Canh đúng ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp ‘trúng mánh’ kèo thơm Thần Tài, tài lộc lên đỉnh cao, công danh ngời sáng, gia đình viên mãn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày cuối năm 2022 nhé!

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Tuổi Dần

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Dần có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng rất viên mãn. Thời gian này vận đào hoa của người tuổi Dần lên cao nên nếu ai độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa rất xứng đôi vừa lứa. Với những người có đôi có cặp, hoặc đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm viên mãn.

Tuổi Dậu

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dậu có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó. Những người tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ sẽ được cấp trên thăng quan tiến chức cuộc sống càng trở nên viên mãn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Tất nhiên, con giáp tuổi Hợi có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Hợi gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Khoảng thời gian cuối năm, con giáp tuổi Hợi có tài lộc lên như diều gặp gió. Trong thời gian này tuổi Hợi còn được Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi Hợi làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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