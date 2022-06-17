Canh đúng giờ Tý ngày 18/6, 3 con giáp có vận trình lên hương, ‘thơm’ mùi tiền mới, nặng tay vì vàng, mỏi tay vì đơn hàng tới tấp, cuộc đời xán lạn

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 18/6 nhé!

Canh đúng giờ Tý ngày 18/6, 3 con giáp có vận trình lên hương, ‘thơm’ mùi tiền mới, nặng tay vì vàng, mỏi tay vì đơn hàng tới tấp, cuộc đời xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng ngày mới, tuổi Hợi có quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối nên có thể chạm tay tới thành công. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng tiềm năng, ký những hợp đồng giá trị lớn một cách suôn sẻ. Tuổi Hợi không ngừng cố gắng nên sự nghiệp ngày một vươn cao.

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi vốn là người nhận nhiều may mắn trời ban và có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều hỷ tín, may mắn đến tới tấp.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nói ít làm nhiều và sống khá kín đáo. Người này giỏi quan sát và suy nghĩ đâu vào đó, luôn tìm hiểu kỹ các vấn đề. Nhờ tính tình trầm lặng, biết tính toán rõ ràng nên tuổi Tỵ mưu sự ắt thành.

Tuổi Tỵ sống rất lý trí, luôn giữ cái đầu lạnh. Dù bị hung tinh chiếu và gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng tuổi Tỵ vẫn không ngừng cố gắng.

Trong ngày mới, tuổi Tỵ được phúc tinh chiếu mệnh nên tài vận lên cao. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, thêm ý tưởng sáng tạo nên có thể giải quyết các công việc một cách thuận lợi.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng trong ngày mới, vận may sẽ đến với tuổi Mão và làm cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp của con giáp này phát triển rực rỡ hơn, túi tiền ngày một rủng rỉnh.

Tuy nhiên, tuổi Mão có vẻ đang rơi vào giai đoạn tự ti và không tin vào năng lực của bản thân. Bản mệnh cần phải bình tĩnh và tin vào khả năng của mình. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, vào đúng thời điểm tốt, tuổi Mão sẽ gặt hái được thành tích khủng trên con đường công danh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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