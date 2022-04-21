Cảnh báo về tình hình công việc ngày 21/4/2022 của 12 con giáp: THÌN nhất quyết làm theo ý mình, NGỌ đầu óc trên mây, MÙI có bất đồng quan điểm

Xem tử vi hôm nay 21/4/2022, tuổi Tý được Tam Hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngày này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình.

Tử vi sự nghiệp tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày nhận thấy, tuổi Sửu đụng độ cục diện Phá Thái Tuế nên có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc do có kẻ cố tình ngáng trở, gây trò phá hoại. Bản mệnh còn phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân.

Tử vi sự nghiệp tuổi Dần

Theo tử vi ngày 21/4/2022 của 12 con giáp, Tam Hội cục xuất hiện giúp các phương diện của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc tích cực. Những vấn đề làm khó bạn trong công việc trước đó đến nay đều có lời giải đáp hoặc nỗ lực của bạn đã mang lại hiệu quả tốt đẹp.

Tử vi sự nghiệp tuổi Mão

Trong ngày 21/4/2022 tức ngày 21/3 âm lịch, Tương Hại khuyên người tuổi Mão trong ngày này tốt nhất nên tập trung vào công việc của bản thân, đừng ôm đồm quá nhiều việc của thiên hạ. Đồng thời cũng đừng dễ dàng nhận lời nhờ vả của người khác. Bởi những việc đó sẽ kéo bạn vào những rắc rối không đáng có.

Tử vi sự nghiệp tuổi Thìn

Thìn – Thìn Tự Hình khiến người tuổi Thìn trở nên ương ngạnh, cố chấp, khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Vì lẽ đó, bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong một phút thiếu suy nghĩ kĩ càng.

Tử vi sự nghiệp tuổi Tị

Công danh sự nghiệp tuổi Tị đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn.

Tử vi sự nghiệp tuổi Ngọ

Thứ 5 này, công việc của tuổi Ngọ không được như ý khi bạn cứ để đầu óc trên mây, thiếu tập trung trong ngày Thương Quan nhập cục. Bạn tốn nhiều thời gian để hoàn thành công việc do mải mê với việc cá nhân. Một vài thị phi chốn công sở cũng là điều bạn cần tránh trong ngày hôm nay.

Tử vi sự nghiệp tuổi Mùi

Ngày Thìn Mùi Tương Hình, người tuổi Mùi có thể xảy ra tranh cãi với người khác vì bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, cãi vã cũng không giải quyết được gì nên thay vì đấu khẩu, bản mệnh cần bình tĩnh, không chấp vặt và giải quyết trong êm thấm.

Tử vi sự nghiệp tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn trong ngày này. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng.

Tử vi sự nghiệp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể sẽ có cơ hội được được nâng đỡ nhiều trong công việc nhờ Lục Hợp tác động. Cấp trên dìu dắt không chỉ tạo điều kiện cho bạn phát huy khả năng mà còn cất nhắc ưu ái cho những cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn thêm cứng cắp.

Tử vi sự nghiệp tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung ảnh hưởng tới vận trình ngày mới của tuổi Tuất. Điềm báo tiểu nhân gây hại không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh lơ là một phút cũng có thể gặp bất lợi, thậm chí đánh đổi bằng tiền đồ của bản thân.

Tử vi sự nghiệp tuổi Hợi

Thiên Ấn xuất hiện, vận trình ngày mới của người tuổi Hợi hưng vượng lên trông thấy, mặc dù không quá đột phá nhưng nhìn chung mọi thứ hài hòa, hanh thông. Công việc suôn sẻ, dù khó khăn cũng gặp người tốt giúp đỡ, đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.