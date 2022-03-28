Cảnh báo: Top 4 con giáp "Hao tài tốn của", khó khăn chồng chất khó khăn, thất bại ê chề trong 10 ngày tới nếu tiêu xài phung phí

Thuật tử vi tướng số chỉ ra rằng trong 10 ngày tới người tuổi Tỵ phải chịu khá nhiều vận hạn, công việc của bạn trì trệ, gặp vô số vướng mắc. Có những việc tưởng đã đạt được kết quả viên mãn thế nhưng phút cuối lại đổ vỡ tan hoang.

Người tuổi Sửu rất cứng cỏi, họ không bao giờ muốn bỏ dở công việc của mình cả. Họ thường coi những lời người khác nói như gió thoảng bên tai, cho dù đôi khi cũng cảm thấy băn khoăn đấy, thế nhưng họ vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Thậm chí, nếu như họ lờ mờ nhận ra cách làm của mình là sai lầm đi chăng nữa, họ cũng vẫn sẽ nhắm mắt cố chấp thực hiện đến cùng.

Nếu đang có ý định kinh doanh, làm ăn Tỵ đừng vội triển khai mà hãy dành thời gian chuẩn bị chu đáo hơn. Đừng “làm liều” thách thức số phận kẻo tiền mất tật mang, rước thêm phiền toái, xui rủi vào người.

Tuổi sửu dễ thất bại nếu tiêu xài phung phí trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa

Con giáp cứng đầu này cho rằng nếu mình sai thì lúc đó sẽ tìm cách giải quyết sau, không việc gì phải vội vàng thay đổi phương pháp cả. Ai biết được tương lai ra sao, lỡ đâu cách mọi người vẫn cho rằng không thích hợp lại là chính xác? Vì thế, họ sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, vô cùng cố chấp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cuộc sống trước đây dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua được nhờ vào năng lực hoặc có quý nhân bên cạnh phù trợ. Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới, bản mệnh cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục.

Tuổi Thìn cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt - Ảnh minh họa

10 ngày này bản mệnh cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro.

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày tới, khá ảm đạm đối với người tuổi Hợi. Bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong mọi việc, đã vậy lại luôn có tiểu nhân rình rập, cố ý ngáng đường khiến bạn càng thêm bức bối, công việc cũng dễ vướng phải sai sót hơn hẳn. Bạn cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn, chính vì vậy bạn đừng quá nản lòng. Càng sớm thích nghi, bạn càng nhanh chóng lấy lại động lực.

Tuổi hợi có xu hướng chi tiêu quá đà, dẫn đến tình trạng khoản tiết kiệm cũng bị cạn kiệt - Ảnh minh họa

Tài chính cũng có phần giảm sút. 10 ngày này bạn đang có xu hướng chi tiêu quá đà, dẫn đến tình trạng khoản tiết kiệm cũng bị cạn kiệt. Tốt nhất, bạn nên thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng thời điểm để ngăn chặn việc bị rỗng túi.

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