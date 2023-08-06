CẢNH BÁO điềm xấu, hôm nay 6/8, 3 con giáp THỊ PHI liên tiếp, TIỂU NHÂN rình rập, gia đạo bất an, làm gì cũng không được như ý

Tâm linh - Tử vi 06/08/2023 06:12

Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng vào ngày hôm nay Chủ Nhật 06/08/2023, tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của tuổi Tỵ.

CẢNH BÁO điềm xấu, hôm nay 6/8, 3 con giáp THỊ PHI liên tiếp, TIỂU NHÂN rình rập, gia đạo bất an, làm gì cũng không được như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những kế hoạch của tuổi Tỵ đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, tuổi Tỵ sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dễ gặp rắc rối vì lỡ miệng trong ngày Kiếp Tài xuất hiện như hôm nay. Bạn nên đặc biệt chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh xu hướng chỉ trích. Hãy lắng nghe nhiều hơn là nói, nhờ thế, bạn sẽ hiểu được những mong đợi của những người xung quanh mình.

CẢNH BÁO điềm xấu, hôm nay 6/8, 3 con giáp THỊ PHI liên tiếp, TIỂU NHÂN rình rập, gia đạo bất an, làm gì cũng không được như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy nếu bạn đang ao ước một kỳ nghỉ ngắn hạn vào cuối tuần, bạn cũng nên lên kế hoạch ngay bây giờ. Đây không chỉ là một cơ hội tuyệt vời để bản thân được nghỉ ngơi mà nó sẽ giúp bạn củng cố lại các mối quan hệ thân thiết.

Ngày 6/8/2023 là ngày Nguyệt kỵ. Dân gian có câu: Mồng năm, mười bốn, hai ba. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Đây thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.  

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ Nhật 06/08/2023, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

CẢNH BÁO điềm xấu, hôm nay 6/8, 3 con giáp THỊ PHI liên tiếp, TIỂU NHÂN rình rập, gia đạo bất an, làm gì cũng không được như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tuổi Dậu có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Dậu không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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