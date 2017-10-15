Cảnh báo: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, bị tiểu nhân quấy phá những tháng cuối năm 2017

Dù vận mệnh đang tốt đẹp đến đâu, nhưng chỉ cần một phút lơ là cảnh giác những con giáp sau sẽ mất cả chỉ lẫn chài, của cải đội nón ra đi.

Ngọ hãy thay đổi thái độ làm t? vi ệc ngay nếu không muốn bị sa thải, rơi vào cảnh mất việc lúc nào không hay. Dẫu biết vận thế xấu khiến công việc trì trệ nên Ngọ nản lòng, làm việc nửa vời và không dốc hết sức lực nhưng cấp trên và đồng nghiệp xấu tính sẽ không bao giờ hiểu điều đó.

Hãy xốc lại tinh thần, cầu tiến và ham học hỏi thì thành công sẽ đến với bạn. Đừng để người khác cơ cơ hội kìm hãm năng lực của mình, cũng đừng quá tin tường người khác mà dốc hết ruột gan nếu không bạn sẽ bị ‘bán đứng’.

Tài vận không tốt kéo theo tình duyên của Ngọ cũng trắc trở trăm bề, dù trước đó hai bạn yêu nhau nồng nàn đến đâu thì đây là dấu lặng cho mối quan hệ của cả hai. Đừng tiếc sự quan tâm, chăm sóc dành cho đối phương nếu không bạn sẽ đánh mất những gì đang có.

Tuổi Tỵ

Vận mệnh những tháng cuối năm 2017 của người tuổi Tỵ khá xấu, mọi việc sẽ không như mong đợi của bạn. Thời điểm này Tỵ phải giữ mồm giữ miệng, cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh tiểu nhân chờ lúc bạn ‘vạ miệng’ để ‘thọc gậy bánh xe’, khiến bạn bị người khác hiểu lầm, bạn bè xa lánh.

Không chỉ dễ vướng họa thị phi, công danh tài lộc của Tỵ cũng không khá hơn là mấy. Hao tài tốn của, mọi khoản đầu tư đều không thu lại lợi nhuận như dự tính, thậm chí bạn còn phải bù lỗ cho công việc kinh doanh của mình. Tốt nhất Tỵ hãy nhẫn nhịn, cố gắng duy trì và chờ đợi thời cơ. Hãy yên tâm, sang năm 2018 vạn mệnh của bạn sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.

Tuổi Thân

Việc quá tin tưởng người khác là sai lầm lớn nhất của Thân, khiến họ dễ dàng bị những người mình tin cậy trở mặt vì lợi ích cá nhân. Thân nên nhớ, đừng dễ dàng dành tất cả sự tin tưởng cho ai ngoại trừ người thân của mình, câu ‘khác máu tanh lòng’ luôn đúng trong mọi hoàn cảnh.

Bạn hãy cố gắng cẩn thận trong giao tiếp, xử lý công việc và đối nhân xử thế. Đừng phạm sai lầm, nếu không việc bé sẽ bị xé ra to, khiến bạn phải gánh chịu những vùi dập không đáng có.

Thân và một nửa sẽ xảy ra tranh cãi, bất hòa nhỏ nên hãy chuẩn bị tâm lý để đương đầu với song gió hôn nhân.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.