Cảnh báo: 3 con giáp này gặp hạn tam tai tháng 7 âm lịch , hóa giải ngay nếu không muốn phá tài, hao thọ

3 con giáp này cần đề phòng cẩn thận hạn tam tai nếu không muốn nhận thua thiệt.

Tuổi Tuất

Tử vi của người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch cũng không mấy sáng sủa trên con đường công danh sự nghiệp. Liên tiếp những biến cố, áp lực sẽ đến với người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch.

Dù rằng bạn đã chuẩn bị kỹ càng mọi việc, tâm lý luôn sẵn sàng chiến đấu để gặt hái thành công nhưng ai ngờ lại gặp phải tiểu nhân rắp tâm hãm hại khiến bạn cảm thấy mệt mói. Về sức khỏe Tuất nên đề phòng đau ốm bệnh tật trong quãng thời gian này.

Về tình cảm người tuổi Tuất vốn nóng nảy nên khi bị áp lực bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, đừng vì chuyện không vui mà gây tranh cãi người người ở bên cạnh mình kẻo tan đàn xẻ nghé.

Liên tiếp những biến cố, áp lực sẽ đến với người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tháng 7 âm lịch theo là thời điểm có nhiều thăng trầm đối với tuổi Dần. Những việc khó khăn cứ thế ập đến khiến bản mệnh trở tay không kịp.

Công việc không thuận lợi vì hợp đồng bị hủy, tiền bạc cũng không nhiều. Vì vậy, người cầm tinh con hổ đừng nên động đến những con số trong khoảng thời gian này; bởi tuổi Dần có thể sẽ bị nhầm lẫn mà “”rước họa vào thân”".

Về chuyện tình duyên, bản mệnh đang bị người ấy “”chơi khăm”" nên trước khi đưa ra một quyết định gì, nhớ là phải suy nghĩ thật rõ ràng và cẩn thận. Đừng để người khác lợi dụng lòng tin rồi mang họa vào mình.

Tuổi Hợi

Tháng 7 âm lịch người tuổi Hợi dù không muốn cũng khó tránh khỏi những tai họa “không có tên” đổ xuống đầu. Rất có thể bản mệnh sẽ phải gánh thêm họa mới đó là “tiểu nhân ném đá giấu tay”.

Có lẽ vì quá dễ dàng tha thứ mà con giáp này sẽ bị tiểu nhân lừa hết lần này đến lần khác. Thậm chí, tên tiểu nhân này còn bêu rếu, gây chia rẽ các mối quan hệ xung quanh của bản mệnh.

Vì vậy, trong tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi nhất định phải cố gắng bình tĩnh để vượt qua mọi chuyện. Suy xét, cẩn trọng trong từng bước đi chính là lời nhắc nhở đáng giá nhất dành cho con giáp này. Bạn cũng cần đề phòng xe cộ trên đường đừng mất kiểm soát cảm xúc kẻo ảnh hưởng tới bản thân.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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