Cảnh báo: 17 điều đại kỵ tuyệt đối không làm vào ngày Rằm tháng 7 cô hồn để tránh rước xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 20/08/2021 05:21

Theo nhân gian truyền miệng, có những điều đại lỵ không nên làm trong ngày Rằm tháng 7 cô hồn, để tránh rước xui xẻo vào người.

Theo quan niệm dân gian, ngày Rằm tháng 7 cô hồn là ngày mở cửa cho vong nhân xá tội. Tháng 7 âm lịch được cho là tháng không may mắn trong năm. Đây là những điều kiêng kỵ không nên làm trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch, để tránh rước xui xẻo vào người.

1. Không nên treo chuông gió vở vị trí đầu giường, vì người xưa cho rằng tiếng chuông gió có thể thu hút âm khí quấy phá con người.

2. Không nên đi ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là người yếu bóng vía.

Cảnh báo: 17 điều đại kỵ tuyệt đối không làm vào ngày Rằm tháng 7 cô hồn để tránh rước xui xẻo - Ảnh 1
Không nên đi ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là người yếu bóng vía - Ảnh minh họa: Internet  

3. Không nên nhổ lông chân vào ngày nay, vì theo dân gian thì “một sợi lông chân quản ba con quỷ.

4. Không nên tùy tiện đốt giấy, vàng mã.

5. Không nên ăn trộm đồ cúng trong tháng 7 âm lịch. Vì theo quan niệm của người xưa thì đây là đồ ăn dành cho vong linh.

6. Không nên phơi quần ào vào ban đêm.

7. Nếu đi ra ngoài vào ban đêm thì không nên réo gọi tên nhau, đây được cho là điềm xấu.

8. Không nên bơi lội.

9. Không nên hù dọa người khác.

Cảnh báo: 17 điều đại kỵ tuyệt đối không làm vào ngày Rằm tháng 7 cô hồn để tránh rước xui xẻo - Ảnh 2
Không nên tùy tiện đốt giấy, vàng mã - Ảnh minh họa: Internet  

10. Người xưa cho rằng cây đa là nơi tụ hội nhiều âm khí, tránh ngồi, đứng hay trốn ở nơi này.

11. Không nên thức khuya, dễ bị tổn hao tinh thần.

12. Không nên đến gần những nơi tối tăm, không trong lành.

13. Không nên nhặt tiền rơi trên đường, dễ rược họa vào thân.

14. Không nên đi qua những nơi vắng vẻ, ban đêm không nên quay lại khi có tiếng người lạ gọi phía sau.

Cảnh báo: 17 điều đại kỵ tuyệt đối không làm vào ngày Rằm tháng 7 cô hồn để tránh rước xui xẻo - Ảnh 3
 Không nên cắm đã giữa bát cơm, dân gian cho rằng đây là hình thức cúng tế, dẫn dụ âm khí vào nha - Ảnh minh họa: Internet 

15. Khi lên giường ngủ, không nên để mũi giày dép hướng về phía giường.

16. Không nên cắm đã giữa bát cơm, dân gian cho rằng đây là hình thức cúng tế, dẫn dụ âm khí vào nhà.

17. Không nên chụp ảnh vào ban đêm.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   tháng 7 âm lịch điều đại kỵ quan niệm dân gian

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