Càng về cuối ngày hôm nay, vận khí của 3 con giáp lên cao vút, bước sang trang mới huy hoàng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 13:44

Dự đoán cuối ngày hôm nay 16/9, công việc của các con giáp sau đây vô cùng suôn sẻ thuận lợi, dự báo sẽ được tăng lương, nhận thưởng bất ngờ đó nhé!

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hoạt bát đáng yêu, khỏe mạnh lại dũng mãnh. Bởi tính cách nhanh nhẹp của mình, họ thường theo đuổi những gì lãng mạn, hoàn mỹ, có tính cách và sức cuốn hút rất mạnh. Tử vi dự đoán, sang cuối ngày hôm nay, hai ngôi sao may mắn là "Nguyệt đức", "Thiên hi" cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may, làm chuyện gì cũng cát tường, vui vẻ.

Không chỉ đường tình duyên đỏ hơn, đường tài vận cũng không ngừng bạo phát. Thậm chí, mấy tháng sau này, những người cầm tinh con hổ còn có hy vọng gặp được người trong định mệnh, kết thành duyên số.

Càng về cuối ngày hôm nay, vận khí của 3 con giáp lên cao vút, bước sang trang mới huy hoàng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, sang cuối ngày hôm nay, hai ngôi sao may mắn là "Nguyệt đức", "Thiên hi" cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may, làm chuyện gì cũng cát tường, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cho tới nay, vận đào hoa của tuổi Sửu so với những con giáp khác vẫn luôn không thực sự thuận lợi, suôn sẻ. Tuy nhiên, đến cuối ngày hôm nay 16/9, vận đào hòa của tuổi Sửu thực sự khiến nhiều người ước ao. Dường như nhận được sự giúp đỡ của Nguyệt lão, vận đào hoa của tuổi Sửu trong thời gian này bùng nổ, sao Hồng Loan vận hành liên tục. Nhờ thế, tuổi Sửu tự mình gặp được rất nhiều đối tượng chất lượng, cũng có thể được người thân, bạn bè giới thiệu thêm. Rất có thể, trong khoảng thời gian này, họ gặp được duyên phận, thành kẻ có đôi, có cặp.

Không chỉ vui vẻ trong chuyện tình cảm còn khiến tuổi Sửu tinh thần phấn chấn, làm việc có hiệu quả. Họ có cơ hội được cấp trên cất nhắc, thể hiện bản thân, đường công danh sự nghiệp rộng mở, cơ hội kiếm tiền của mở ra nhiều hơn.

Càng về cuối ngày hôm nay, vận khí của 3 con giáp lên cao vút, bước sang trang mới huy hoàng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Đến cuối ngày hôm nay 16/9, vận đào hòa của tuổi Sửu thực sự khiến nhiều người ước ao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm nay chỉnh thể tài vận của tuổi Thìn có thể nói là tốt. Thiên thời tam hợp, ngũ hành tương sinh, tuổi Thìn gặp nhiều niềm vui bất ngờ, thú vị. Dù để tâm hay vô tâm, tuổi Thìn đều dễ gặp những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Đăc biệt, việc kinh doanh của tuổi Thìn vào cuối ngày hôm nay cũng cực tốt, trong sự nghiệp thì có cơ hội thăng chức.

Khoảng thời gian sắp tới, tuổi Thìn sẽ được quý nhân vây quanh, giúp đỡ, dễ dàng hoàn thành một số mục tiêu đã đề ra. Chỉ cần có ý chí, có mục tiêu rõ ràng, tuổi Thìn có thể thành công phát tài. Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt. Nếu nắm được cơ hội, những tuổi Thìn còn độc thân có cơ hội thoát ế rất cao, thậm chí còn thuận lợi gặp được người mình ao ước bấy lâu, dễ kết thành hỉ sự.

Càng về cuối ngày hôm nay, vận khí của 3 con giáp lên cao vút, bước sang trang mới huy hoàng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Đăc biệt, việc kinh doanh của tuổi Thìn vào cuối ngày hôm nay cũng cực tốt, trong sự nghiệp thì có cơ hội thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ

Thời gian gần kề Rằm tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp ôm được bao tiền, nhận hết ân sủng trời xanh, giàu có hết phần thiên hạ

Ai khó khăn mặc kệ nhưng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối ngày hôm nay tử vi hôm nay tử vi ngày mai Tử vi ngày 16/9 tử vi thứ 6 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 58 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 58 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 58 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng