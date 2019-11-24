Càng lớn tuổi 3 nàng giáp này càng phú quý phát tài, đời sống tinh thần thăng hoa hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2019 12:00

Phụ nữ thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử này cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền nong, phú quý theo chân, may mắn bám riết không buông.

Nếu thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử, may mắn tột đỉnh này, cả đời bạn sẽ ngập trong nhung lụa, của nả đầy nhà, muốn nghèo cũng không được.

con giap vuong phu ich tu

Phụ nữ thuộc ton con giáp vượng phu ích tử này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, phú quý an nhàn, may mắn theo chân cả đời lại được chồng yêu chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi tướng số có nói, phụ nữ tuổi Thân nổi tiếng thiện lương, khôn ngoan lại nhanh nhẹn hơn người. Họ chẳng bao giờ kèn cựa với người, hơn thua với đời mà chỉ nỗ lực làm tốt việc của mình. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng phú quý phát tài, sung sướng hơn người.

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Thân nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử, giúp chồng đổi đời, gia đạo hưng thịnh ấm êm. Ai lấy được con giáp này là vợ ắt sẽ ăn nên làm ra, phất lên như diều gặp gió.

con giap vuong phu ich tu 1
Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào, đời sống hôn nhân của Dậu cũng thập toàn thập mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là nàng giáp ham học hỏi, cầu tiến và luôn đặt ra mục tiêu để bản thân phấn đấu. Họ bền bỉ, dám nghĩ dám làm nên dù không xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình. Ngay cả đàn ông cũng kiêng nể khả năng kiếm tiền của Dậu.

Càng về hậu vận con giáp vượng phu này càng đại phú đại quý, sau ngưỡng 30 họ sẽ thành công vang dội. Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào, đời sống hôn nhân của Dậu cũng thập toàn thập mỹ, hạnh phúc vẹn tròn.

con giap vuong phu ich tu 2
Chẳng những được chồng nuông chiều như bà hoàng, nàng giáp này còn được nhà chồng thương yêu hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý cá tính, bản lĩnh và độc lập. Thế nên, dù phải nếm trải khá nhiều chông gai, cơ cực nhưng Tý vẫn chiến thắng số phận, vượt qua chính mình để gặt hái được vô số thành công trên đường công danh.

Sách tử vi con giáp có nói, sau ngưỡng 35 con giáp bản lĩnh này sẽ kiếm được bộn tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc. Chẳng những được chồng nuông chiều như bà hoàng, nàng giáp vượng phu này còn được nhà chồng thương yêu hết mực. Con cái của họ đều là những đứa trẻ thông minh, thành đạt trong nay mai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Sau ngưỡng 40, phụ nữ tuổi này ắt giàu có viên mãn, hạnh phúc cả đời

Sau ngưỡng 40, phụ nữ tuổi này ắt giàu có viên mãn, hạnh phúc cả đời

Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp may mắn này càng già càng giàu, chỉ cần bước sang ngưỡng 40 ắt nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp vượng phu vượng phu ích tử phụ nữ vượng phu ích tử

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 11 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt