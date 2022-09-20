Càng giàu càng keo, 3 con giáp coi tiền như mạng, quyết tâm làm tỷ phú sau tuổi 35

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:11

Con người hiện đại coi sự giàu có là số phận của họ, làm việc chăm chỉ mỗi ngày và chạy khắp mọi ngóc ngách của thành phố để kiếm tiền. Vậy, ai trong số 12 con giáp là người keo kiệt nhất?

Tuổi Mão

Càng giàu càng keo, 3 con giáp coi tiền như mạng, quyết tâm làm tỷ phú sau tuổi 35 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Mão rất thích tiền, đối với họ giàu có chính là bảo đảm cho cuộc sống, dù giàu có nhưng họ vẫn lên kế hoạch chu đáo mọi việc, vì vậy trong những trường hợp bình thường, họ sẽ không tùy tiện cho bạn bè vay tiền, một khi đã cho mượn tiền đối phương nếu không trả lại đúng hạn, con giáp Mão sẽ bị đưa vào danh sách đen, rút ra bài học, ý định cho người khác vay tiền của họ ngày càng thấp, vì thế, trong mắt của những người không hiểu biết, sẽ cảm thấy họ rất keo kiệt.

Tuổi Dần 

Càng giàu càng keo, 3 con giáp coi tiền như mạng, quyết tâm làm tỷ phú sau tuổi 35 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần vốn là người luôn độc đoán, trong mắt người khác nồng hậu, hào phóng, nhưng riêng tư lại keo kiệt hơn, nếu không ở gần thì bạn sẽ không thể biết được tính cách của họ. Nếu bạn biết, điều đó có nghĩa rằng bạn là người mà tuổi Dần rất tin tưởng, và tuổi Dần ấy sẽ chỉ thể hiện những khuyết điểm nhỏ của mình xung quanh những người mà bản thân có quan hệ tốt nhất.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn tính toán rõ ràng mọi khoản chi tiêu của mình. Trên một khía cạnh nào đó, đây là một thói quen tốt. Giữ thói quen này, con người sẽ ít khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, dù gặp khó khăn đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có đủ những khoản tiết kiệm để có thể vượt qua. Tuy nhiên, ta không nên biến thói quen tiết kiệm tốt đẹp này thành keo kiệt, bủn xỉn, lúc nào cũng so đo, tính toán, đến mức không dám mua những thứ mình thực sự thích.

Càng giàu càng keo, 3 con giáp coi tiền như mạng, quyết tâm làm tỷ phú sau tuổi 35 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ luôn biết rõ trong túi mình có bao nhiêu tiền, một khi đứng trước sự lựa chọn mua hay không mua thứ gì, họ luôn suy nghĩ thật kỹ càng, xem mình có thực sự cần đến nó hay không. Thậm chí, con giáp keo kiệt này không nghĩ đến việc đôi khi thưởng cho mình những món quà có giá trị khích lệ tinh thần. Vì vậy, cuộc sống của họ thường trôi đi một cách có kế hoạch, có định hướng rõ ràng nhưng lại thiếu đi niềm vui. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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