Cẩn thận 7 ngày tới (9/12-15/12), 3 con giáp có tin không may mắn, tài lộc sa sút, công việc lận đận lao đao

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe , tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

7 ngày tới (9/12-15/12), bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có dũng khí mạnh mẽ, không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của cuộc sống. Ngược lại, bản mệnh luôn học cách đối mặt với hiện thực hỗn loạn. Con giáp này chọn cách lạc quan và sau nhiều vất vả thì những điều tốt đẹp nhất cũng đã đến. Bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với điều này.

Một khi Mão đã quyết tâm làm gì thì sẽ giành chiến thắng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong 7 ngày tới (9/12-15/12), nhất là trong sự nghiệp có quý nhân bao bọc.

Sự tiến bộ của người tuổi Mão không chỉ thể hiện rõ mỗi bước mà còn mang đến cho bản mệnh cơ hội gặp gỡ những người quan trọng, nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ, tạo ra một lợi thế đáng kể.

Với mức thưởng cao, cuộc sống của người tuổi Mão cũng được cải thiện đáng kể. Người làm kinh doanh được hưởng lợi từ sự tăng cường nhu cầu mua sắm cuối năm. Tài chính không có gì để lo lắng, miễn là bản mệnh tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

7 ngày tới (9/12-15/12), tuổi Thìn có phong cách làm việc khá cứng nhắc, chậm chạp nên chưa thể thoát khỏi khó khăn ở thời điểm hiện tại. Con giáp này nên học hỏi thêm ở những người đi trước, đặt ra mục tiêu cuối năm cho bản thân thì mới đạt được thành tựu lớn lao.

Về mặt tài lộc, tuổi Thìn dễ gặp sự cố bất ngờ, có kẻ ném đá giấu tay phá hoại chuyện kiếm tiền của bản mệnh. Hôm nay tuyệt đối không cho người khác mượn đồ đạc giá trị, vay mượn tiền bạc vì khả năng mất trắng rất cao.

Vận trình tình cảm bình ổn. Đôi khi tâm trạng bản mệnh thay đổi nhưng tình yêu của bản mệnh dành cho gia đình thì không bao giờ. Hãy yêu bản thân và người thân nhiều hơn, bản mệnh sẽ nhận lại sự ngọt ngào.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.